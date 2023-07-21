https://sputniknews.com.tr/20230721/cinde-tren-istasyonu-sular-altinda-kaldi-1073818027.html
Çin’de tren istasyonu sular altında kaldı
Çin’de tren istasyonu sular altında kaldı
Çin’in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Vuşi kentinde hızlı tren istasyonu şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:05+0300
2023-07-21T16:05+0300
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dünya
çin
sel
tren
istasyon
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Çin’in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Vuşi kentini şiddetli yağış vurdu, kentin birçok bölümündeki sokak ve caddeleri su bastı. Günlük hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağış sonucu Doğu Tren İstasyonu da sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın şelaleler oluşmasına yol açtığı yorumu yapıldı.
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Çin’de tren istasyonu sular altında kaldı
Çin’de tren istasyonu sular altında kaldı
2023-07-21T16:05+0300
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PT0M48S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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çin, sel, tren, istasyon, video, видео
çin, sel, tren, istasyon, video, видео
Çin’de tren istasyonu sular altında kaldı
16:05 21.07.2023 (güncellendi: 16:20 21.07.2023) Abone ol
Çin’in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Vuşi kentinde hızlı tren istasyonu şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.
Çin’in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Vuşi kentini şiddetli yağış vurdu, kentin birçok bölümündeki sokak ve caddeleri su bastı.
Günlük hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağış sonucu Doğu Tren İstasyonu da sular altında kaldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın şelaleler oluşmasına yol açtığı yorumu yapıldı.