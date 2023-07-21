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CHP'de, 'Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' tartışması
CHP'de, 'Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' tartışması
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine, “genel başkan, cumhurbaşkanı adayı” önerisinin geldiği... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:06+0300
2023-07-21T11:06+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
ekrem imamoğlu
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CHP’de, 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, CHP kurmaylarının İmamoğlu öncülüğündeki online toplantıda bir araya gelmesiyle büyüdü.Cumhuriyet'in haberine göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinin, genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine, “öneride bulunduğu” iddia edildi.Bu kapsamda, “Özel’in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği” öne sürüldü.İmamoğlu ekibinin ise öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK)ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle, “CHP’nin Meclis grubunun görevden alınmasının önerildiği” belirtildi.Üyelerin seçimle gelmesi nedeniyle görevden almanın mümkün olmadığı da kaydedilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.İstanbul'da son durumŞu ana kadar İstanbul’da 570 mahallede seçim yapıldığı, bu seçimlerin 520’sinde Kılıçdaroğlu ekibinin, 50’sinde ise İmamoğlu ekibinin çıktığını belirten yöneticiler, Karadeniz’de de çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu kaydediyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu

CHP'de, 'Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' tartışması

11:06 21.07.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine, “genel başkan, cumhurbaşkanı adayı” önerisinin geldiği iddia edildi.
CHP’de, 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, CHP kurmaylarının İmamoğlu öncülüğündeki online toplantıda bir araya gelmesiyle büyüdü.
Cumhuriyet'in haberine göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinin, genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine, “öneride bulunduğu” iddia edildi.
Bu kapsamda, “Özel’in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği” öne sürüldü.
İmamoğlu ekibinin ise öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK)ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle, “CHP’nin Meclis grubunun görevden alınmasının önerildiği” belirtildi.
Üyelerin seçimle gelmesi nedeniyle görevden almanın mümkün olmadığı da kaydedilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.

İstanbul'da son durum

Şu ana kadar İstanbul’da 570 mahallede seçim yapıldığı, bu seçimlerin 520’sinde Kılıçdaroğlu ekibinin, 50’sinde ise İmamoğlu ekibinin çıktığını belirten yöneticiler, Karadeniz’de de çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu kaydediyor.
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