https://sputniknews.com.tr/20230721/chpde-genel-baskan-ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-ekrem-imamoglu-olsun-tartismasi-1073796170.html

CHP'de, 'Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' tartışması

CHP'de, 'Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun' tartışması

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesine, “genel başkan, cumhurbaşkanı adayı” önerisinin geldiği... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:06+0300

2023-07-21T11:06+0300

2023-07-21T11:06+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073710781_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a9a3ce6bae9198e32e211898087dfa5e.jpg

CHP’de, 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, CHP kurmaylarının İmamoğlu öncülüğündeki online toplantıda bir araya gelmesiyle büyüdü.Cumhuriyet'in haberine göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinin, genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine, “öneride bulunduğu” iddia edildi.Bu kapsamda, “Özel’in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği” öne sürüldü.İmamoğlu ekibinin ise öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK)ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle, “CHP’nin Meclis grubunun görevden alınmasının önerildiği” belirtildi.Üyelerin seçimle gelmesi nedeniyle görevden almanın mümkün olmadığı da kaydedilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.İstanbul'da son durumŞu ana kadar İstanbul’da 570 mahallede seçim yapıldığı, bu seçimlerin 520’sinde Kılıçdaroğlu ekibinin, 50’sinde ise İmamoğlu ekibinin çıktığını belirten yöneticiler, Karadeniz’de de çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu kaydediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ekrem imamoğlu