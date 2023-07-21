https://sputniknews.com.tr/20230721/catalcada-cikan-yangin-yerlesim-yerlerine-sicramadan-sonduruldu-1073785279.html
Çatalca'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Çatalca'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saatte söndürüldü. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T00:24+0300
2023-07-21T00:24+0300
2023-07-21T00:25+0300
türkiye
çatalca
orman yangını
yangın
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Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi Fındık Sokak saat 21.00 sıralarında buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, diğer tarlalara da sirayet etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine ilerlemeden ekipler tarafından engellendi. Yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
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çatalca, orman yangını, yangın
çatalca, orman yangını, yangın
Çatalca'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
00:24 21.07.2023 (güncellendi: 00:25 21.07.2023) Abone ol
İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saatte söndürüldü.
Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi Fındık Sokak saat 21.00 sıralarında buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın, diğer tarlalara da sirayet etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine ilerlemeden ekipler tarafından engellendi. Yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.