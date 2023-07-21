https://sputniknews.com.tr/20230721/catalcada-cikan-yangin-yerlesim-yerlerine-sicramadan-sonduruldu-1073785279.html

Çatalca'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Çatalca'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saatte söndürüldü. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çatalca

orman yangını

yangın

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Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi Fındık Sokak saat 21.00 sıralarında buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, diğer tarlalara da sirayet etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine ilerlemeden ekipler tarafından engellendi. Yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

türkiye

çatalca

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çatalca, orman yangını, yangın