https://sputniknews.com.tr/20230721/bos-duran-evlerden-vergi-alinacak-mi-1073812014.html

Boş duran evlerden vergi alınacak mı?

Boş duran evlerden vergi alınacak mı?

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenlemenin uzatan hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T14:22+0300

2023-07-21T14:22+0300

2023-07-21T14:22+0300

ekonomi

vergi

recep tayyip erdoğan

kira

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c573a828c3ffb1446ac19164adb711be.jpg

Boş tutulan evlerden vergi alınması yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, "Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de?" sorusuna yanıt verdi. Peki boş duran evlerden vergi alınacak mı?Erdoğan'dan boş eve vergi açıklamasıErdoğan soruya verdiği yanıtta, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maasina-zam-aciklamasi-ek-zam-yapilacak-mi-duzenleme-ne-zaman-1073808971.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boş ev vergi, boş ev vergisi, boş ev vergisi nedir, erdoğan boş ev vergisi açıklaması