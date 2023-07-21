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https://sputniknews.com.tr/20230721/bos-duran-evlerden-vergi-alinacak-mi-1073812014.html
Boş duran evlerden vergi alınacak mı?
Boş duran evlerden vergi alınacak mı?
Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenlemenin uzatan hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:22+0300
2023-07-21T14:22+0300
ekonomi
vergi
recep tayyip erdoğan
kira
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Boş tutulan evlerden vergi alınması yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, "Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de?" sorusuna yanıt verdi. Peki boş duran evlerden vergi alınacak mı?Erdoğan'dan boş eve vergi açıklamasıErdoğan soruya verdiği yanıtta, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maasina-zam-aciklamasi-ek-zam-yapilacak-mi-duzenleme-ne-zaman-1073808971.html
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boş ev vergi, boş ev vergisi, boş ev vergisi nedir, erdoğan boş ev vergisi açıklaması
boş ev vergi, boş ev vergisi, boş ev vergisi nedir, erdoğan boş ev vergisi açıklaması

Boş duran evlerden vergi alınacak mı?

14:22 21.07.2023
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
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Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenlemenin uzatan hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boş duran evlerden yüksek vergi alınmasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Peki boş tutulan evlerle ilgili düzenleme yapılacak mı, vergi alınacak mı?
Boş tutulan evlerden vergi alınması yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, "Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de?" sorusuna yanıt verdi. Peki boş duran evlerden vergi alınacak mı?

Erdoğan'dan boş eve vergi açıklaması

Erdoğan soruya verdiği yanıtta, "Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edilmişti.
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