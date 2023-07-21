https://sputniknews.com.tr/20230721/beyaz-saray-ukrayna-savas-alaninda-misket-bombasi-kullaniyor-1073792203.html

Beyaz Saray: Ukrayna, savaş alanında misket bombası kullanıyor

Beyaz Saray: Ukrayna, savaş alanında misket bombası kullanıyor

Beyaz Saray, Ukrayna kuvvetlerinin savaş alanında ABD tarafından sağlanan misket bombalarını kullandığını söyledi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T09:41+0300

2023-07-21T09:41+0300

2023-07-21T09:41+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

misket bombası

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ABD, bu ayın başlarında Ukrayna'ya ilk kez misket bombası sağladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söyledi ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" dedi.Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.

rusya

ukrayna

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abd, rusya, ukrayna, misket bombası