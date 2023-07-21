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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/beyaz-saray-ukrayna-savas-alaninda-misket-bombasi-kullaniyor-1073792203.html
Beyaz Saray: Ukrayna, savaş alanında misket bombası kullanıyor
Beyaz Saray: Ukrayna, savaş alanında misket bombası kullanıyor
Beyaz Saray, Ukrayna kuvvetlerinin savaş alanında ABD tarafından sağlanan misket bombalarını kullandığını söyledi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T09:41+0300
2023-07-21T09:41+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna
misket bombası
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ABD, bu ayın başlarında Ukrayna'ya ilk kez misket bombası sağladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söyledi ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" dedi.Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.
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abd, rusya, ukrayna, misket bombası
abd, rusya, ukrayna, misket bombası

Beyaz Saray: Ukrayna, savaş alanında misket bombası kullanıyor

09:41 21.07.2023
© AP Photo / Mohammad ZaatariMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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Beyaz Saray, Ukrayna kuvvetlerinin savaş alanında ABD tarafından sağlanan misket bombalarını kullandığını söyledi.
ABD, bu ayın başlarında Ukrayna'ya ilk kez misket bombası sağladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söyledi ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" dedi.
Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.
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