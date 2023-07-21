https://sputniknews.com.tr/20230721/besiktasin-yildizi-nathan-redmondin-yeni-takimi-belli-oldu-1073814927.html
Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T15:06+0300
2023-07-21T15:06+0300
2023-07-21T15:06+0300
spor
beşiktaş
burnley
spor toto süper lig
premier lig
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İngiliz takımdan yapılan açıklamada, "Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını onaylamaktan memnuniyet duyuyor." bilgisi verildi.Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.
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beşiktaş, burnley, spor toto süper lig, premier lig
beşiktaş, burnley, spor toto süper lig, premier lig
Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu
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Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımı Burnley'e transfer oldu.
İngiliz takımdan yapılan açıklamada, "Burnley, Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladığını onaylamaktan memnuniyet duyuyor." bilgisi verildi.
Redmond, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol, 6 asist kaydetti.