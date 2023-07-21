https://sputniknews.com.tr/20230721/besiktas-lyanco-transferini-askiya-aldi-1073815784.html
Beşiktaş, Lyanco transferini askıya aldı
Beşiktaş, Lyanco transferini askıya aldı
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T15:16+0300
2023-07-21T15:16+0300
2023-07-21T15:16+0300
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beşiktaş
Beşiktaş, Lyanco transferini askıya aldı
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı.