https://sputniknews.com.tr/20230721/batmanda-etcil-cekirge-goruldu-1073801744.html
Batman'da etçil çekirge görüldü: 'Özellikle geceleri avlanıyor'
Batman'da etçil çekirge görüldü: 'Özellikle geceleri avlanıyor'
İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T12:08+0300
2023-07-21T12:08+0300
2023-07-21T12:09+0300
türkiye
örümcek
böcek
çekirge
batman
et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073801586_0:381:2048:1533_1920x0_80_0_0_80ee149d31b59e40014582c1d3040f32.jpg
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge." ifadelerini kullandı.Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-insan-yuzlu-orumcek-goruntulendi-1073795847.html
türkiye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073801586_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_25f7542b834b4de6a1e30cdafbbfa011.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
örümcek, böcek, çekirge, batman, et
örümcek, böcek, çekirge, batman, et
Batman'da etçil çekirge görüldü: 'Özellikle geceleri avlanıyor'
12:08 21.07.2023 (güncellendi: 12:09 21.07.2023) Abone ol
İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.