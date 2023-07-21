https://sputniknews.com.tr/20230721/bakan-simsek-ulkemizi-gri-listeden-cikartmaya-kararliyiz-1073786472.html

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T01:07+0300

2023-07-21T01:07+0300

2023-07-21T01:07+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF'ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230715/hazine-ve-maliye-bakanligi-turkiyenin-gri-listeden-cikmasi-calismalarina-hiz-verdi-1073563684.html

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mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), türkiye