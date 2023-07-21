https://sputniknews.com.tr/20230721/bakan-simsek-ulkemizi-gri-listeden-cikartmaya-kararliyiz-1073786472.html
Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T01:07+0300
2023-07-21T01:07+0300
2023-07-21T01:07+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF'ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230715/hazine-ve-maliye-bakanligi-turkiyenin-gri-listeden-cikmasi-calismalarina-hiz-verdi-1073563684.html
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mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), türkiye
mehmet şimşek, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), türkiye
Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, " Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF'ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.
Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız."