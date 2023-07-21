https://sputniknews.com.tr/20230721/arnavutlukta-tibbi-amacli-esrar-kullanimina-onay-1073819558.html
Arnavutluk'ta tıbbi amaçlı esrar kullanımına onay
Arnavutluk'ta tıbbi amaçlı esrar kullanımına onay
Arnavutluk hükümeti, ülkede tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:23+0300
2023-07-21T16:23+0300
2023-07-21T16:27+0300
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arnavutluk
esrar
parlamento
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Bir zamanlar Avrupa'da esrar kaçakçılığının kavşağı olarak bilinen Arnavutluk'ta hükümet, ülkede tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı. Yapılan oylamada, muhalefetin sert itirazlarına rağmen, kenevir bitkilerinin sınırlı ve kontrollü büyümesine izin vermek için 69'a karşı 23 oy kullandı. Hükümetin, sınırlı esrar üretimine izin verilmesinin vergi gelirini artırabileceğine inandığı ifade ediliyor. Sosyalist Partili Başbakan Edi Rama hükümeti, 2013 yılında iktidara geldikten sonra kenevir ekimini yok etmeyi ana hedef olarak belirlemişti. Atılan adımlar kapsamında, ülkenin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının üçte ikisinden fazlasına karşılık gelen ve tahmini piyasa değeri 7 milyar euro (8.5 milyar dolar) olan bir miktarda kenevir bitkisi yok edildi. Arnavutluk, uyuşturucu kaçakçılığı için hala ana hat konumunda. Polis güçlerinin düzenlediği kenevir baskınları ise on yıl öncesine göre çok daha az sıklıkta gerçekleşiyor.
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arnavutluk, esrar, parlamento, meclis, onay
arnavutluk, esrar, parlamento, meclis, onay
Arnavutluk'ta tıbbi amaçlı esrar kullanımına onay
16:23 21.07.2023 (güncellendi: 16:27 21.07.2023) Abone ol
Arnavutluk hükümeti, ülkede tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı.
Bir zamanlar Avrupa'da esrar kaçakçılığının kavşağı olarak bilinen Arnavutluk'ta hükümet, ülkede tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırdı.
Yapılan oylamada, muhalefetin sert itirazlarına rağmen, kenevir bitkilerinin sınırlı ve kontrollü büyümesine izin vermek için 69'a karşı 23 oy kullandı.
Hükümetin, sınırlı esrar üretimine izin verilmesinin vergi gelirini artırabileceğine inandığı ifade ediliyor.
Sosyalist Partili Başbakan Edi Rama hükümeti, 2013 yılında iktidara geldikten sonra kenevir ekimini yok etmeyi ana hedef olarak belirlemişti.
Atılan adımlar kapsamında, ülkenin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının üçte ikisinden fazlasına karşılık gelen ve tahmini piyasa değeri 7 milyar euro (8.5 milyar dolar) olan bir miktarda kenevir bitkisi yok edildi.
Arnavutluk, uyuşturucu kaçakçılığı için hala ana hat konumunda. Polis güçlerinin düzenlediği kenevir baskınları ise on yıl öncesine göre çok daha az sıklıkta gerçekleşiyor.