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'Arı adam' binlerce arıyı üzerinde topladı: Amacı Guinness'e girmek ve organik bala dikkat çekmek
'Arı adam' binlerce arıyı üzerinde topladı: Amacı Guinness'e girmek ve organik bala dikkat çekmek
Van'da 30 yıldır arıcılık yapan ‘Arı Adam’ lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, van, guinness rekorlar kitabı, arı, organik, фото
fotoğraf, van, guinness rekorlar kitabı, arı, organik, фото

'Arı adam' binlerce arıyı üzerinde topladı: Amacı Guinness'e girmek ve organik bala dikkat çekmek

12:19 21.07.2023
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Van'da 30 yıldır arıcılık yapan ‘Arı Adam’ lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı.
© AAİnternette arıcılıkla ilgili yaptığı araştırmalar esnasında Guinness'in ‘üzerine en çok arı toplama rekoru’ hakkında bir yazıyla karşılaşan ve o günden beri bu rekoru kırmayı hayal eden Semo, sık sık denemeler yapıyor.
Arı Adam - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
İnternette arıcılıkla ilgili yaptığı araştırmalar esnasında Guinness'in ‘üzerine en çok arı toplama rekoru’ hakkında bir yazıyla karşılaşan ve o günden beri bu rekoru kırmayı hayal eden Semo, sık sık denemeler yapıyor.
© AA / Özkan Bilgin2020'de üzerine 49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kıran Semo, son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı.
Arı Adam - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Özkan Bilgin
2020'de üzerine 49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kıran Semo, son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı.
© AA / Özkan BilginTartıyla üzerinde topladığı arıların ağırlığını tartan Semo, Çin'de 63 kilogram olan ‘üzerinde arı toplama rekorunu’ kırmayı hedefliyor.
Arı Adam - Sputnik Türkiye
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© AA / Özkan Bilgin
Tartıyla üzerinde topladığı arıların ağırlığını tartan Semo, Çin'de 63 kilogram olan ‘üzerinde arı toplama rekorunu’ kırmayı hedefliyor.
© AA / Özkan BilginBedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, daha önce de bir kaç deneme yaptığını, ancak bu kez arıların saldırgan olması nedeniyle zorlandığını söyledi.
Arı Adam - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Özkan Bilgin
Bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, daha önce de bir kaç deneme yaptığını, ancak bu kez arıların saldırgan olması nedeniyle zorlandığını söyledi.
© AAÇin'deki rekoru günün birinde Van'a getireceğini belirten Semo, şunları kaydetti: "Amacım Van plakası olan 65 kilograma ulaşıp, dünya rekorunu kırmak. Bu rekor sadece benim çabamla olacak bir şey değil. Desteğe ihtiyacım var. Bana destek olunursa rekoru kırmama az kaldı, başarabilirim. Şu an tek destekçim kardeşlerim ve çocuklarım. Hedefim daha profesyonel bir şekilde hazırlanarak rekoru kırıp, Van balının adını tüm dünyaya duyurmak. Yaptığım işin çok tehlikeli olduğunun farkındayım ve denemede dudağımdan, kolumdan, gözümden bir çok yerimden arı tarafından ısırıldım ve sokuldum. Ancak vücudum bağışıklık kazanmış, beni çok etkilemiyor. Bu işi hedef haline getirdim ve inşallah günün birinde gerçekleştireceğim."
Arı Adam - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çin'deki rekoru günün birinde Van'a getireceğini belirten Semo, şunları kaydetti: "Amacım Van plakası olan 65 kilograma ulaşıp, dünya rekorunu kırmak. Bu rekor sadece benim çabamla olacak bir şey değil. Desteğe ihtiyacım var. Bana destek olunursa rekoru kırmama az kaldı, başarabilirim. Şu an tek destekçim kardeşlerim ve çocuklarım. Hedefim daha profesyonel bir şekilde hazırlanarak rekoru kırıp, Van balının adını tüm dünyaya duyurmak. Yaptığım işin çok tehlikeli olduğunun farkındayım ve denemede dudağımdan, kolumdan, gözümden bir çok yerimden arı tarafından ısırıldım ve sokuldum. Ancak vücudum bağışıklık kazanmış, beni çok etkilemiyor. Bu işi hedef haline getirdim ve inşallah günün birinde gerçekleştireceğim."
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