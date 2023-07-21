Araştırma: Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor

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Bilim insanları, okyanus yüzeyinden geri yansıyan güneş ışığının dalga boyundan yola çıkılarak okyanus içerisinde ne kadar klorofil olduğunun ve dolayısıyla okyanuslarda ne miktarda plankton ve alg gibi canlı organizma bulunduğunun tahmin edilebileceğini vurguladı.

Yüzey sularındaki klorofil miktarının yıldan yıla doğal olarak değişebileceğini göz önünde bulunduran araştırmacılar, bu doğal dalgalanmaya iklim değişikliğinin etkisinin ne olduğunun anlaşılması için renk uydu sensörlerinden elde edilen verilerin yanı sıra destekleyici çalışmalara da yöneldi.