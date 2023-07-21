Araştırma: Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan muhalefeti ne ile suçluyorsa, Amerikancılık, NATO'culuk, AB'cilik, hepsini yapmış oldu'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kızamık aşısı sorunları!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye dış politikasında yeni kriterler neler?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Emoji kullanımının psikolojik sebepleri nelerdir?
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230721/arastirma-okyanuslarin-rengi-iklim-degisikligi-etkisiyle-yesile-donuyor-1073799576.html
Araştırma: Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor
Araştırma: Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor
İngiltere ve ABD'den bilim insanlarının yaptığı çalışma, iklim değişikliğinin okyanus ekosistemindeki besin dağılımını etkilemesi nedeniyle dünya... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:42+0300
2023-07-21T11:42+0300
multimedya
fotoğraf
ingiltere
iklim değişikliği
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073798508_105:0:905:450_1920x0_80_0_0_9e6ac33436c0415737c841312a549747.jpg
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073798508_205:0:805:450_1920x0_80_0_0_5773512975f5ba02509a309ebf71f01b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, ingiltere, iklim değişikliği, abd, фото
fotoğraf, ingiltere, iklim değişikliği, abd, фото

Araştırma: Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor

11:42 21.07.2023
Abone olTelegram
İngiltere ve ABD'den bilim insanlarının yaptığı çalışma, iklim değişikliğinin okyanus ekosistemindeki besin dağılımını etkilemesi nedeniyle dünya okyanuslarının renginin giderek yeşile döndüğünü gösterdi.
© AAİngiltere'deki Ulusal Oşinografi Merkezi ile ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Oregon Eyalet Üniversitesi ve Maine Üniversitesi’nden akademisyenler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2002 yılında yörüngeye fırlattığı Aqua Uydusu’ndaki MODIS isimli sensörden elde ettikleri 20 yıllık verilerden yola çıkarak okyanusların renginde yaşanan değişimi inceledi.
Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
İngiltere'deki Ulusal Oşinografi Merkezi ile ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Oregon Eyalet Üniversitesi ve Maine Üniversitesi’nden akademisyenler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2002 yılında yörüngeye fırlattığı Aqua Uydusu’ndaki MODIS isimli sensörden elde ettikleri 20 yıllık verilerden yola çıkarak okyanusların renginde yaşanan değişimi inceledi.
© AA / Ozan EfeoğluAraştırma sonucunda dünya okyanuslarının renginin giderek yeşile dönmeye başladığı ve bu değişimin, okyanus yüzeyinin yüzde 56'sında ve çoğunlukla 40 derece güney ve 40 derece kuzey enlemleri arasındaki sularda gerçekleştiği saptandı. Okyanusların birçok nedenden dolayı renk değiştirebildiği bilgisinin paylaşıldığı çalışmada, okyanus derinliklerindeki besin maddelerinin, yeşil klorofil pigmentleri barındıran devasa planktonları beslemesinin bu nedenlerden biri olduğuna değinildi.
Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ozan Efeoğlu
Araştırma sonucunda dünya okyanuslarının renginin giderek yeşile dönmeye başladığı ve bu değişimin, okyanus yüzeyinin yüzde 56'sında ve çoğunlukla 40 derece güney ve 40 derece kuzey enlemleri arasındaki sularda gerçekleştiği saptandı. Okyanusların birçok nedenden dolayı renk değiştirebildiği bilgisinin paylaşıldığı çalışmada, okyanus derinliklerindeki besin maddelerinin, yeşil klorofil pigmentleri barındıran devasa planktonları beslemesinin bu nedenlerden biri olduğuna değinildi.
© AA / İslam Doğru

Bilim insanları, okyanus yüzeyinden geri yansıyan güneş ışığının dalga boyundan yola çıkılarak okyanus içerisinde ne kadar klorofil olduğunun ve dolayısıyla okyanuslarda ne miktarda plankton ve alg gibi canlı organizma bulunduğunun tahmin edilebileceğini vurguladı.

Yüzey sularındaki klorofil miktarının yıldan yıla doğal olarak değişebileceğini göz önünde bulunduran araştırmacılar, bu doğal dalgalanmaya iklim değişikliğinin etkisinin ne olduğunun anlaşılması için renk uydu sensörlerinden elde edilen verilerin yanı sıra destekleyici çalışmalara da yöneldi.

Bilim insanları, okyanus yüzeyinden geri yansıyan güneş ışığının dalga boyundan yola çıkılarak okyanus içerisinde ne kadar klorofil olduğunun ve dolayısıyla okyanuslarda ne miktarda plankton ve alg gibi canlı organizma bulunduğunun tahmin edilebileceğini vurguladı. Yüzey sularındaki klorofil miktarının yıldan yıla doğal olarak değişebileceğini göz önünde bulunduran araştırmacılar, bu doğal dalgalanmaya iklim değişikliğinin etkisinin ne olduğunun anlaşılması için renk uydu sensörlerinden elde edilen verilerin yanı sıra destekleyici çalışmalara da yöneldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / İslam Doğru

Bilim insanları, okyanus yüzeyinden geri yansıyan güneş ışığının dalga boyundan yola çıkılarak okyanus içerisinde ne kadar klorofil olduğunun ve dolayısıyla okyanuslarda ne miktarda plankton ve alg gibi canlı organizma bulunduğunun tahmin edilebileceğini vurguladı.

Yüzey sularındaki klorofil miktarının yıldan yıla doğal olarak değişebileceğini göz önünde bulunduran araştırmacılar, bu doğal dalgalanmaya iklim değişikliğinin etkisinin ne olduğunun anlaşılması için renk uydu sensörlerinden elde edilen verilerin yanı sıra destekleyici çalışmalara da yöneldi.

© AA / Şebnem Coşkun

Söz konusu değişimin iklim değişikliğiyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için, yapılan gözlemler, deniz ekosistemlerinin atmosferde artan sera gazı seviyelerine nasıl tepki verebileceğini simüle eden bir modelin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Gözlemlenen değişiklikler modeldekilerle eşleşti.

Araştırmada görevli bilim insanları, daha sonra artan sera gazı seviyelerinin renk değişimine nasıl yol açabileceği sorusuna ve artan deniz suyu sıcaklıklarının böyle bir etkiye yol açıp açamayacağı ihtimali üzerine odaklandı. Yapılan çalışmalar sonucu, artan deniz yüzeyi sıcaklıklarının, bu duruma doğrudan değil dolaylı etki yaptığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar bu değişimin daha çok besinlerin okyanustaki dağılımıyla ilgili olabileceğini, yüzey suları ısındıkça okyanusun üst katmanlarının daha tabakalı hale geldiğini ve bunun da besinlerin yüzeye çıkmasını zorlaştırdığını işaret etti. Çalışmanın sonunda, okyanustaki besinlerde yaşanan değişimin, onlarla beslenen ve yeşil klorofil pigmentleri barındıran planktonların dağılımını etkileyebileceği, bu durumun okyanus ekosistemindeki dağılıma etki edebileceği ve bu faktörlerin de bir bütün olarak suyun rengini değiştirebileceği aktarıldı.

Söz konusu değişimin iklim değişikliğiyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için, yapılan gözlemler, deniz ekosistemlerinin atmosferde artan sera gazı seviyelerine nasıl tepki verebileceğini simüle eden bir modelin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Gözlemlenen değişiklikler modeldekilerle eşleşti. Araştırmada görevli bilim insanları, daha sonra artan sera gazı seviyelerinin renk değişimine nasıl yol açabileceği sorusuna ve artan deniz suyu sıcaklıklarının böyle bir etkiye yol açıp açamayacağı ihtimali üzerine odaklandı. Yapılan çalışmalar sonucu, artan deniz yüzeyi sıcaklıklarının, bu duruma doğrudan değil dolaylı etki yaptığına dikkat çekildi. Araştırmacılar bu değişimin daha çok besinlerin okyanustaki dağılımıyla ilgili olabileceğini, yüzey suları ısındıkça okyanusun üst katmanlarının daha tabakalı hale geldiğini ve bunun da besinlerin yüzeye çıkmasını zorlaştırdığını işaret etti. Çalışmanın sonunda, okyanustaki besinlerde yaşanan değişimin, onlarla beslenen ve yeşil klorofil pigmentleri barındıran planktonların dağılımını etkileyebileceği, bu durumun okyanus ekosistemindeki dağılıma etki edebileceği ve bu faktörlerin de bir bütün olarak suyun rengini değiştirebileceği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Şebnem Coşkun

Söz konusu değişimin iklim değişikliğiyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için, yapılan gözlemler, deniz ekosistemlerinin atmosferde artan sera gazı seviyelerine nasıl tepki verebileceğini simüle eden bir modelin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Gözlemlenen değişiklikler modeldekilerle eşleşti.

Araştırmada görevli bilim insanları, daha sonra artan sera gazı seviyelerinin renk değişimine nasıl yol açabileceği sorusuna ve artan deniz suyu sıcaklıklarının böyle bir etkiye yol açıp açamayacağı ihtimali üzerine odaklandı. Yapılan çalışmalar sonucu, artan deniz yüzeyi sıcaklıklarının, bu duruma doğrudan değil dolaylı etki yaptığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar bu değişimin daha çok besinlerin okyanustaki dağılımıyla ilgili olabileceğini, yüzey suları ısındıkça okyanusun üst katmanlarının daha tabakalı hale geldiğini ve bunun da besinlerin yüzeye çıkmasını zorlaştırdığını işaret etti. Çalışmanın sonunda, okyanustaki besinlerde yaşanan değişimin, onlarla beslenen ve yeşil klorofil pigmentleri barındıran planktonların dağılımını etkileyebileceği, bu durumun okyanus ekosistemindeki dağılıma etki edebileceği ve bu faktörlerin de bir bütün olarak suyun rengini değiştirebileceği aktarıldı.

© AA

Araştırma grubunun lideri ve İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi’nde görevli okyanus bilimci Dr. B.B. Cael, çalışmada yer alan uzmanlardan Stephanie Henson, Stephanie Dutkiewicz, Kelsey Bisson and Emmanuel Boss'un daha önce iklim değişikliğinin okyanus planktonları üzerindeki etkisinin uydular aracılığıyla gözlemlenip gözlemlenmeyeceğini tartıştığı makaleler bulunduğunu söyledi.

Hem bu makalelerin hem de MODIS-Aqua uydusunun ortaya koyduğu veri setinin kendisini ve diğer araştırmacıları bu çalışmayı yapmaya yönlendirdiğini ifade eden Cael, araştırmanın sonuçları hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: "Şimdilik, bu noktada gördüğümüz değişikliklerin dünyanın geleceği hakkında ne söylediğini ifade etmek zor olsa da iklim değişikliğinin okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıdığı oldukça iyi anlaşıldı. Sunduğumuz kanıtlar, değişimin zaten başladığını gösteriyor. Bu da bu kritik risklerin düşünüldüğünden daha erken zamanda sorunlar oluşturabileceği anlamına gelebilir."

Araştırma grubunun lideri ve İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi’nde görevli okyanus bilimci Dr. B.B. Cael, çalışmada yer alan uzmanlardan Stephanie Henson, Stephanie Dutkiewicz, Kelsey Bisson and Emmanuel Boss&#x27;un daha önce iklim değişikliğinin okyanus planktonları üzerindeki etkisinin uydular aracılığıyla gözlemlenip gözlemlenmeyeceğini tartıştığı makaleler bulunduğunu söyledi. Hem bu makalelerin hem de MODIS-Aqua uydusunun ortaya koyduğu veri setinin kendisini ve diğer araştırmacıları bu çalışmayı yapmaya yönlendirdiğini ifade eden Cael, araştırmanın sonuçları hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: &quot;Şimdilik, bu noktada gördüğümüz değişikliklerin dünyanın geleceği hakkında ne söylediğini ifade etmek zor olsa da iklim değişikliğinin okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıdığı oldukça iyi anlaşıldı. Sunduğumuz kanıtlar, değişimin zaten başladığını gösteriyor. Bu da bu kritik risklerin düşünüldüğünden daha erken zamanda sorunlar oluşturabileceği anlamına gelebilir.&quot; - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Araştırma grubunun lideri ve İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi’nde görevli okyanus bilimci Dr. B.B. Cael, çalışmada yer alan uzmanlardan Stephanie Henson, Stephanie Dutkiewicz, Kelsey Bisson and Emmanuel Boss'un daha önce iklim değişikliğinin okyanus planktonları üzerindeki etkisinin uydular aracılığıyla gözlemlenip gözlemlenmeyeceğini tartıştığı makaleler bulunduğunu söyledi.

Hem bu makalelerin hem de MODIS-Aqua uydusunun ortaya koyduğu veri setinin kendisini ve diğer araştırmacıları bu çalışmayı yapmaya yönlendirdiğini ifade eden Cael, araştırmanın sonuçları hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: "Şimdilik, bu noktada gördüğümüz değişikliklerin dünyanın geleceği hakkında ne söylediğini ifade etmek zor olsa da iklim değişikliğinin okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıdığı oldukça iyi anlaşıldı. Sunduğumuz kanıtlar, değişimin zaten başladığını gösteriyor. Bu da bu kritik risklerin düşünüldüğünden daha erken zamanda sorunlar oluşturabileceği anlamına gelebilir."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала