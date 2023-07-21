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https://sputniknews.com.tr/20230721/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-indi-bindi-ucreti-50-tl-oldu-1073820798.html
Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndi bindi ücreti 50 TL oldu
Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndi bindi ücreti 50 TL oldu
Ankara'da taksi ücret tarifelerine zam yapılması kararının ardından taksiciler, taksimetre ücretlerini güncellemek için sıraya girdi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:46+0300
2023-07-21T16:46+0300
ekonomi
ankara
zam
taksi
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Ankara'da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi. Ankara’da görev yapan binlerce taksici de, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.'Taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar'15 yıldır taksicilik yapan Nuh Yıldırım, taksimetre ücretlerine gelen zamların herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün taksi ücretlerine zam geldi. Gelen zam tüm taksicilere hayırlı olsun. Sabah 10’dan beri sıra bekliyorum. 4 saattir buradayım. Taksimetre ücretlerine gelen zam ile birlikte Ankara’da kayıtlı olan 8 bin taksici buraya gelerek taksimetrelerine güncelleme yaptırıyor. Güncelleme işlemleri yaklaşık olarak 5 dakika sürüyor ama sıranın gelmesi için saatlerce beklememiz gerekiyor. Taksici arkadaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.Uzun yıllardır Ankara’da taksicilik yapan Mehmet Özhan, taksimetre ücretlerine gelen zam ile açılış ücretinin 18 lira olduğunu, kilometre başına ise ücretlerin 15 lira olduğunu, bekleme ücretlerinin de 1 buçuk lira olarak güncellendiğini ifade etti. Merak edilen diğer bir konu olan indi-bindi ücretlerinin de gelen zamlarla 50 lira olduğunu belirten Özhan, taksicilerin bu zamlardan memnun olduğunu söyledi. Taksi kullanan yolcuların da bu durumu anlayışla karşıladığını ifade eden Özhan, “Yolcular diğer illere istinaden Ankara’da taksi ücretlerinin uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de hak ettiğimiz zammı aldık. Hepimize hayırlı olsun. Bir kişinin aldığı yemek bile 50 liradan daha pahalı. 50 lira artık 5 lira gibi oldu. Yolcularımıza da taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maasina-zam-aciklamasi-ek-zam-yapilacak-mi-duzenleme-ne-zaman-1073808971.html
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ankara, zam, taksi
ankara, zam, taksi

Ankara'da taksi ücretlerine zam: İndi bindi ücreti 50 TL oldu

16:46 21.07.2023
© İHA / DOĞUKAN GÜREL - OĞUZHAN HALİL ÖZBEKAnkara'da taksi
Ankara'da taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA / DOĞUKAN GÜREL - OĞUZHAN HALİL ÖZBEK
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Ankara'da taksi ücret tarifelerine zam yapılması kararının ardından taksiciler, taksimetre ücretlerini güncellemek için sıraya girdi.
Ankara'da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Akaryakıta gelen zamlar sonrasında Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olarak belirlendi. Ankara’da görev yapan binlerce taksici de, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

'Taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar'

15 yıldır taksicilik yapan Nuh Yıldırım, taksimetre ücretlerine gelen zamların herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün taksi ücretlerine zam geldi. Gelen zam tüm taksicilere hayırlı olsun. Sabah 10’dan beri sıra bekliyorum. 4 saattir buradayım. Taksimetre ücretlerine gelen zam ile birlikte Ankara’da kayıtlı olan 8 bin taksici buraya gelerek taksimetrelerine güncelleme yaptırıyor. Güncelleme işlemleri yaklaşık olarak 5 dakika sürüyor ama sıranın gelmesi için saatlerce beklememiz gerekiyor. Taksici arkadaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır Ankara’da taksicilik yapan Mehmet Özhan, taksimetre ücretlerine gelen zam ile açılış ücretinin 18 lira olduğunu, kilometre başına ise ücretlerin 15 lira olduğunu, bekleme ücretlerinin de 1 buçuk lira olarak güncellendiğini ifade etti. Merak edilen diğer bir konu olan indi-bindi ücretlerinin de gelen zamlarla 50 lira olduğunu belirten Özhan, taksicilerin bu zamlardan memnun olduğunu söyledi. Taksi kullanan yolcuların da bu durumu anlayışla karşıladığını ifade eden Özhan, “Yolcular diğer illere istinaden Ankara’da taksi ücretlerinin uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de hak ettiğimiz zammı aldık. Hepimize hayırlı olsun. Bir kişinin aldığı yemek bile 50 liradan daha pahalı. 50 lira artık 5 lira gibi oldu. Yolcularımıza da taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar” dedi.
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