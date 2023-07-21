https://sputniknews.com.tr/20230721/amsterdamda-buyuk-yolcu-gemilerine-yasak-1073795109.html
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, belediye meclisi büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T10:54+0300
2023-07-21T10:54+0300
2023-07-21T10:55+0300
dünya
amsterdam
yolcu gemisi
hollanda
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Hollanda’da hava kirliliği ve ziyaretçi sayısındaki artışla mücadelede yeni bir adım atıyor. Amsterdam Belediye meclisi aldığı kararla büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı. Siyasetçiler, büyük yolcu gemilerinin kentin sürdürülebilir imajına uygun olmadığını savunurken, alınan kararla Amsterdam tren garı yakınlarındaki Ij Nehri kenarında bulunan yolcu gemisi limanının kapanması anlamına geliyor.Belediye meclisi mart ayında aldığı kararla da İngiliz genç erkekleri bekarlığa veda partisi için Amsterdam’a gelmelerini konusunda uyarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210713/dev-kruvaziyer-gemilerinin-venedike-girisi-yasaklandi-1044960199.html
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amsterdam, yolcu gemisi, hollanda
amsterdam, yolcu gemisi, hollanda
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
10:54 21.07.2023 (güncellendi: 10:55 21.07.2023) Abone ol
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, belediye meclisi büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı.
Hollanda’da hava kirliliği ve ziyaretçi sayısındaki artışla mücadelede yeni bir adım atıyor.
Amsterdam Belediye meclisi aldığı kararla büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı.
Siyasetçiler, büyük yolcu gemilerinin kentin sürdürülebilir imajına uygun olmadığını savunurken, alınan kararla Amsterdam tren garı yakınlarındaki Ij Nehri kenarında bulunan yolcu gemisi limanının kapanması anlamına geliyor.
Belediye meclisi mart ayında aldığı kararla da İngiliz genç erkekleri bekarlığa veda partisi için Amsterdam’a gelmelerini konusunda uyarmıştı.