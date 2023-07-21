https://sputniknews.com.tr/20230721/abd-medyasi-ukraynaya-verilen-silahlarin-bir-kismi-calindi-1073822759.html
ABD medyası: Ukrayna’ya verilen silahların bir kısmı çalındı
ABD medyası: Ukrayna’ya verilen silahların bir kısmı çalındı
ABD’nin CNN televizyonu, 2022’de Batı’nın Ukrayna’ya verdiği silahın bir kısmının çalındığını, ama daha sonra geri alındığını belirtti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T18:11+0300
2023-07-21T18:11+0300
2023-07-21T18:11+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
silah
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CNN'de yer alan haberde, ABD Savunma Bakanlığı Baş Müfettişinin geçen yılın Ekim ayında hazırladığı ve Şubat-Eylül 2022 dönemini kapsayan rapordan bahsedildi. Raporda, Batı’nın Ukrayna ordusuna sunduğu silah ve ekipmanın bir kısmının suçlular, gönüllü savaşçılar ve silah tacirleri tarafından çalındığı, ama daha sonra bulunarak iade edildiği ifade edildi.Raporda, Ukrayna’nın güneyinde meydana gelen bazı vakalara yer verildi. Kendini insani yardım örgütü çalışanları olarak tanıtan bir grup suçlunun 17 bin dolarlık zırhlı yelek çaldığı, Ağustos 2022’de Ukrayna gizli servisler tarafından yakalanan bir grubun da çaldıkları 60 tüfek ve yaklaşık bin mermiyi kara borsada satmayı planladığı ifade edildi.Baş Müfettiş, füze ve helikopterler gibi büyük silahların gece görüş cihazlarına göre daha kolay takip edilebildiğini yazdı.ABD’nin, “ekipmanın nereye gittiğini daha iyi takip edebilmek için” Ekim 2022’de Ukrayna silah depolarına yönelik denetimlere yeniden başladığı kaydedildi.
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ABD medyası: Ukrayna’ya verilen silahların bir kısmı çalındı
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ABD’nin CNN televizyonu, 2022’de Batı’nın Ukrayna’ya verdiği silahın bir kısmının çalındığını, ama daha sonra geri alındığını belirtti.
CNN'de yer alan haberde
, ABD Savunma Bakanlığı Baş Müfettişinin geçen yılın Ekim ayında hazırladığı ve Şubat-Eylül 2022 dönemini kapsayan rapordan bahsedildi. Raporda, Batı’nın Ukrayna ordusuna sunduğu silah ve ekipmanın bir kısmının suçlular, gönüllü savaşçılar ve silah tacirleri tarafından çalındığı, ama daha sonra bulunarak iade edildiği ifade edildi.
Raporda, Ukrayna’nın güneyinde meydana gelen bazı vakalara yer verildi. Kendini insani yardım örgütü çalışanları olarak tanıtan bir grup suçlunun 17 bin dolarlık zırhlı yelek çaldığı, Ağustos 2022’de Ukrayna gizli servisler tarafından yakalanan bir grubun da çaldıkları 60 tüfek ve yaklaşık bin mermiyi kara borsada satmayı planladığı ifade edildi.
Baş Müfettiş, füze ve helikopterler gibi büyük silahların gece görüş cihazlarına göre daha kolay takip edilebildiğini yazdı.
ABD’nin, “ekipmanın nereye gittiğini daha iyi takip edebilmek için” Ekim 2022’de Ukrayna silah depolarına yönelik denetimlere yeniden başladığı kaydedildi.