https://sputniknews.com.tr/20230720/zelenskiyin-ofisi-tahil-anlasmasi-sonrasi-gemiler-ukrayna-limanlarina-girmeyecek-1073757458.html

Zelenskiy'in ofisi: Tahıl anlaşmasının bitmesi sonrası gemiler Ukrayna limanlarına girmeyecek

Zelenskiy'in ofisi: Tahıl anlaşmasının bitmesi sonrası gemiler Ukrayna limanlarına girmeyecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkmasının ardından gemilerin Ukrayna limanlarına girmeyeceğini... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T13:35+0300

2023-07-20T13:35+0300

2023-07-20T13:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

mihail podolyak

abd

tahıl anlaşması

tahıl

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün Ukrayna limanlarına girecek gemilere yönelik uyarı mesajı yayınlamaması sonrası Kiev'den konuya ilişkin açıklama geldi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra hiçbir ülkenin gemilerini Ukrayna limanlarına gönderme kararı almayacağını ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.'AB, Ukrayna tahılının karayoluyla sevkiyatını artırmaya çalışıyor'Avrupa Komisyonu, Ukrayna'yla sınırı bulunan AB ülkelerinin yanı sıra Moldova ve Kiev'le görüşerek AB'ye üye ülkelere karayoluyla yapılan Ukrayna tahılı sevkiyatını artırmaya çalıştıklarını belirtti.Sputnik'e konuşan Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili, "Avrupa Komisyonu, lojistik sorunlarının çözülmesi ve dayanışma rotalarının taşıma kapasitesinin artırılması konusunda sınırdaki 5 AB ülkesi, Ukrayna ve Moldova ile çok yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.ABD: Gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır değilizBu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Karadeniz üzerinden Ukrayna limanlarına seyreden gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olmadığını söyledi.Jean-Pierre, Washington'un bu konuda herhangi bir önlem almadığını kaydetti.Bununla beraber Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna tahılının küresel piyasalara sevkiyatı için Kiev'e destek sunma niyetinde olduğunu söyledi.

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