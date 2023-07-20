https://sputniknews.com.tr/20230720/yunanistanda-24-saatte-66-yangin-cikti-1073738364.html

Yunanistan’da 24 saatte 66 yangın çıktı

Yunanistan’da 24 saatte 66 yangın çıktı

Yunanistan’da 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T00:52+0300

2023-07-20T00:52+0300

2023-07-20T00:52+0300

dünya

yunanistan

yangın

orman yangını

atina

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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sivil Savunma ve itfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi. Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 3’üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan’ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan’da kalacağı ifade edildi.Yunanistan’da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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yunanistan, yangın, orman yangını, atina