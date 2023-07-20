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Yunanistan’da 24 saatte 66 yangın çıktı
Yunanistan’da 24 saatte 66 yangın çıktı
Yunanistan’da 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T00:52+0300
2023-07-20T00:52+0300
dünya
yunanistan
yangın
orman yangını
atina
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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sivil Savunma ve itfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi. Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 3’üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan’ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan’da kalacağı ifade edildi.Yunanistan’da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
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yunanistan, yangın, orman yangını, atina
yunanistan, yangın, orman yangını, atina

Yunanistan’da 24 saatte 66 yangın çıktı

00:52 20.07.2023
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan yangın
Yunanistan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan’da 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar ise devam ediyor.
Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sivil Savunma ve itfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi.
Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 3’üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan’ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan’da kalacağı ifade edildi.

Yunanistan’da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
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