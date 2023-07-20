https://sputniknews.com.tr/20230720/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-on-kilavuzu-yayimlandi-1073771644.html

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu yayımlandı

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu yayımlandı

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T17:14+0300

2023-07-20T17:14+0300

2023-07-20T17:36+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym