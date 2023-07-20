https://sputniknews.com.tr/20230720/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-on-kilavuzu-yayimlandi-1073771644.html
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu yayımlandı
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu yayımlandı
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T17:14+0300
2023-07-20T17:14+0300
2023-07-20T17:36+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu yayımlandı
17:14 20.07.2023 (güncellendi: 17:36 20.07.2023) Abone ol
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.
Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.