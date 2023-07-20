https://sputniknews.com.tr/20230720/yeni-zelandada-fifa-kadinlar-dunya-kupasi-oncesi-silahli-saldiri-2-olu-1073751352.html
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde çok katlı bina inşaatında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:00+0300
2023-07-20T12:00+0300
2023-07-20T12:00+0300
dünya
yeni zelanda
fifa
kadınlar
norveç
saldırı
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Auckland'de Norveç Milli Takımı'nın konakladığı otelin yakınlarında maçtan birkaç saat önce silahlı saldırı düzenlendi.Çok katlı bir binanın inşaatına giren silahlı saldırgan, iki kişiyi öldürdü, dört kişiyi yaraladı.Polisle saldırgan arasında çıkan çatışmada, zanlı ölü ele geçirildi, bir polis memuru yaralandı.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, maça yönelik herhangi bir tehdit olmadığını belirterek etkinliğin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.Polis Komiseri Andrew Coster, 24 yaşındaki saldırganın daha önce inşaat alanında çalıştığını ve saldırının nedeninin işle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.
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yeni zelanda, fifa, kadınlar, norveç, saldırı
yeni zelanda, fifa, kadınlar, norveç, saldırı
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü
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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde çok katlı bina inşaatında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Auckland'de Norveç Milli Takımı'nın konakladığı otelin yakınlarında maçtan birkaç saat önce silahlı saldırı düzenlendi.
Çok katlı bir binanın inşaatına giren silahlı saldırgan, iki kişiyi öldürdü, dört kişiyi yaraladı.
Polisle saldırgan arasında çıkan çatışmada, zanlı ölü ele geçirildi, bir polis memuru yaralandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, maça yönelik herhangi bir tehdit olmadığını belirterek etkinliğin planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.
Polis Komiseri Andrew Coster, 24 yaşındaki saldırganın daha önce inşaat alanında çalıştığını ve saldırının nedeninin işle ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.