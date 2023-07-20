https://sputniknews.com.tr/20230720/yargida-adli-tatil-basladi-1-eylulde-baslayacak-1073745132.html

Yargıda adli tatil başladı

Yargıda adli tatil başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibarıyla başladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T10:49+0300

2023-07-20T10:49+0300

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türkiye

adli tatil

yargı

dava

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Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos’a kadar ara verilecek. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül’de başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230719/adli-tatil-basliyor-ne-zaman-sona-erecek-1073702924.html

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adli tatil, yargı, dava