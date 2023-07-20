https://sputniknews.com.tr/20230720/yargida-adli-tatil-basladi-1-eylulde-baslayacak-1073745132.html
Yargıda adli tatil başladı
Yargıda adli tatil başladı
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibarıyla başladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T10:49+0300
2023-07-20T10:49+0300
2023-07-20T10:49+0300
türkiye
adli tatil
yargı
dava
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Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos’a kadar ara verilecek. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül’de başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230719/adli-tatil-basliyor-ne-zaman-sona-erecek-1073702924.html
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adli tatil, yargı, dava
Yargıda adli tatil başladı
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün itibarıyla başladı.
Yargıda, toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise 31 Ağustos’a kadar ara verilecek.
Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül’de başlayacak.