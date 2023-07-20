Van Gölü'nde kuraklık ve kirlilik tehlikesi: Yaklaşık 100 milyon metreküp su çekildi

© Sputnik / Sertaç Kayar ‘430 km çevresi olan bir iç deniz’ Sputnik’e konuşan Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, Van Gölü’nde yaşanan su çekilmesi ve gölde artan kirliliği değerlendirdi. “Van Gölü derken biz aslında Vanlılara doğanın bahşettiği en büyük değerdir” diyen Kalçık “Belki Van’ı Van yapan bu denizimizdir. Eskiden Van Denizi denilirdi, biz de hala Van Denizi diyoruz. 430 km çevresi olan bir iç deniz. Bu denizin bize verdiği olağanüstü bir durum var. iklimleri ılıman hale getiriyor. Kışlarımız soğuk değil, yazlarımız da sıcak değil. Olağanüstü güzellikler içerisinde yaşıyoruz. Yaşarken bunun ne kadar değerini kıymetini biliyoruz işte tam da sorunumuz bu” şeklinde konuştu. ‘Van Gölü’nün 85 km’lik sahil alanı işgal edildi’ Van Gölü’nün önemli bir kısmının işgal edildiğini söyleyen Kalçık şunları söyledi: “3621 sayılı yasa olmasına rağmen, kıyılar bütün canlılara açık olması gerekirken ve uluslararası bir hak, hukuk olmasına rağmen başta devlet yetkilileri, kanun koruyucular, kanun koyucular İn Köyü’nden Erciş’in Karatavuk Köyü’ne kadar 185 km’lik bir alan sahil niteliğinde olan önemli yerler devlet kuruluşları, devlet yetkilileri tarafından işgal edilmiş. Ekonomik, siyasi gücü olanlar tarafından işgal edilmiş canlılara, insanlara kapalı. Birinci sorunumuz bu.”