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https://sputniknews.com.tr/20230720/ulkemde-olmalari-suc-diyerek-motosikletini-carsafli-kadinlarin-uzerine-surdu-1073762673.html
'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı.Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220530/150-kisilik-grup-carsaflilar-cocuk-kacirdi-paylasimi-yapan-kadinin-evini-basip-ozur-dilletti-1056819464.html
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çarşaf, motosiklet
çarşaf, motosiklet

'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü

14:36 20.07.2023
© İHAİstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA
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İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı.
Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.
150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
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150 kişilik grup, 'çarşaflılar çocuk kaçırdı' paylaşımı yapan kadının evini basıp özür dilletti
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