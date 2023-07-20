https://sputniknews.com.tr/20230720/ulkemde-olmalari-suc-diyerek-motosikletini-carsafli-kadinlarin-uzerine-surdu-1073762673.html
'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:36+0300
2023-07-20T14:36+0300
2023-07-20T14:36+0300
türkiye
çarşaf
motosiklet
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İstanbul’da akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı.Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220530/150-kisilik-grup-carsaflilar-cocuk-kacirdi-paylasimi-yapan-kadinin-evini-basip-ozur-dilletti-1056819464.html
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çarşaf, motosiklet
'Ülkemde olmaları suç' diyerek motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
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İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı.
Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.