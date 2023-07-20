UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:04
116 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230720/uefa-sampiyonlar-liginde-2-eleme-turuna-cikan-son-7-takim-belli-oldu-1073738601.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T01:21+0300
2023-07-20T01:21+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
eleme maçları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068287128_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4593a81e87777a3df1cc9290e19c262f.jpg
Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068287128_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3224b4c46684a6fa0fa95b7473140099.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa şampiyonlar ligi, eleme maçları
uefa şampiyonlar ligi, eleme maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu

01:21 20.07.2023
© AAFutbol, top, maç
Futbol, top, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
Abone olTelegram
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.
Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)
Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)
Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)
Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)
Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала