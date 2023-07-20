https://sputniknews.com.tr/20230720/uefa-sampiyonlar-liginde-2-eleme-turuna-cikan-son-7-takim-belli-oldu-1073738601.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T01:21+0300
2023-07-20T01:21+0300
2023-07-20T01:21+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
eleme maçları
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Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)
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uefa şampiyonlar ligi, eleme maçları
uefa şampiyonlar ligi, eleme maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.
Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)
Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)
Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)
Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)
Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)