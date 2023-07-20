https://sputniknews.com.tr/20230720/turkiye-2023te-rusyadan-iki-milyon-turisti-kaybedebilir-1073773740.html
Türkiye 2023'te Rusya'dan iki milyon turisti kaybedebilir
Türkiye 2023'te Rusya'dan iki milyon turisti kaybedebilir
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı İlya Umanskiy, yaz turları fiyatlarının yüzde 47 artması nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının, daha... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T19:08+0300
2023-07-20T19:08+0300
2023-07-20T19:08+0300
dünya
rus turist
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rusya
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Daha önce 2023 yılında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret edebileceği yönündeki beklentileri hatırlatan Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Umanskiy, tur fiyatlarındaki artışın Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin sayısını kısıtlayabileceğini söyledi.Umanskiy, “5.2 milyon Rusya vatandaşının Türkiye'ye gittiği geçen yıla göre bu yıl bu sayının 7 milyon olmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki Türkiye tatili fiyatlarında ve ulusal para birimimizin kurunda meydana gelen değişiklikler nedeniyle şimdilik bu tahminler gerçekleşmiyor. Türkiye'de fiyat önemli ölçüde arttı. Türkiye'de yaz tatili fiyatındaki artış yüzde 47’ye ulaştı. Bu yıl turist akışı ile ilgili yaklaşık olarak geçen yılki rakamlarda kalınacak” diye konuştu.Tur fiyatlarındaki yüzde 47'lik artışın Türkiye'deki fiyatların yüzde 30'luk artışını ve ayrıca döviz kurlarındaki değişimi içerdiğine dikkat çeken yetkili, geçen yıl Türkiye turları için ortalama fatura tutarının yaklaşık 170 bin ruble (yaklaşık 50.500 TL) iken bu yıl 250 bin ruble (yaklaşık 74.200 TL) olduğunu sözlerine ekledi.
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rus turist, türkiye, rusya
rus turist, türkiye, rusya
Türkiye 2023'te Rusya'dan iki milyon turisti kaybedebilir
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Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı İlya Umanskiy, yaz turları fiyatlarının yüzde 47 artması nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının, daha önce 7 milyona çıkacağı yönündeki tahminlere rağmen 2023'te geçen yılki seviyesinde kalarak yaklaşık 5 milyon kişi olabileceğini belirtti.
Daha önce 2023 yılında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret edebileceği yönündeki beklentileri hatırlatan Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Umanskiy, tur fiyatlarındaki artışın Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin sayısını kısıtlayabileceğini söyledi.
Umanskiy, “5.2 milyon Rusya vatandaşının Türkiye'ye gittiği geçen yıla göre bu yıl bu sayının 7 milyon olmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki Türkiye tatili fiyatlarında ve ulusal para birimimizin kurunda meydana gelen değişiklikler nedeniyle şimdilik bu tahminler gerçekleşmiyor. Türkiye'de fiyat önemli ölçüde arttı. Türkiye'de yaz tatili fiyatındaki artış yüzde 47’ye ulaştı. Bu yıl turist akışı ile ilgili yaklaşık olarak geçen yılki rakamlarda kalınacak” diye konuştu.
Tur fiyatlarındaki yüzde 47'lik artışın Türkiye'deki fiyatların yüzde 30'luk artışını ve ayrıca döviz kurlarındaki değişimi içerdiğine dikkat çeken yetkili, geçen yıl Türkiye turları için ortalama fatura tutarının yaklaşık 170 bin ruble (yaklaşık 50.500 TL) iken bu yıl 250 bin ruble (yaklaşık 74.200 TL) olduğunu sözlerine ekledi.