https://sputniknews.com.tr/20230720/turkiye-2023te-rusyadan-iki-milyon-turisti-kaybedebilir-1073773740.html

Türkiye 2023'te Rusya'dan iki milyon turisti kaybedebilir

Türkiye 2023'te Rusya'dan iki milyon turisti kaybedebilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı İlya Umanskiy, yaz turları fiyatlarının yüzde 47 artması nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının, daha... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T19:08+0300

2023-07-20T19:08+0300

2023-07-20T19:08+0300

dünya

rus turist

türkiye

rusya

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Daha önce 2023 yılında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret edebileceği yönündeki beklentileri hatırlatan Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Umanskiy, tur fiyatlarındaki artışın Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin sayısını kısıtlayabileceğini söyledi.Umanskiy, “5.2 milyon Rusya vatandaşının Türkiye'ye gittiği geçen yıla göre bu yıl bu sayının 7 milyon olmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki Türkiye tatili fiyatlarında ve ulusal para birimimizin kurunda meydana gelen değişiklikler nedeniyle şimdilik bu tahminler gerçekleşmiyor. Türkiye'de fiyat önemli ölçüde arttı. Türkiye'de yaz tatili fiyatındaki artış yüzde 47’ye ulaştı. Bu yıl turist akışı ile ilgili yaklaşık olarak geçen yılki rakamlarda kalınacak” diye konuştu.Tur fiyatlarındaki yüzde 47'lik artışın Türkiye'deki fiyatların yüzde 30'luk artışını ve ayrıca döviz kurlarındaki değişimi içerdiğine dikkat çeken yetkili, geçen yıl Türkiye turları için ortalama fatura tutarının yaklaşık 170 bin ruble (yaklaşık 50.500 TL) iken bu yıl 250 bin ruble (yaklaşık 74.200 TL) olduğunu sözlerine ekledi.

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