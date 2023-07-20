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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü
Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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EOKA lideri Nikos Sampson, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'a karşı darbe yaparak iktidarı ele geçirerek adada yaşayan Türklerin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü ihlal etti.Türkiye, darbenin ardından 1960 Garanti Antlaşması uyarınca ilk aşamada Londra’da diplomatik girişimlerde bulundu. Başbakan Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan, İngiltere'nin olumsuz cevap vermesi üzerine, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması kararını aldı.Barış harekatı, dünyaya Ecevit'in yaptığı tarihi, "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnızca Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz." sözleriyle duyuruldu. Barış harekatıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçilirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı.
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü

11:15 20.07.2023
© Fotoğraf : Basın Enformasyon Genel MüdürlüğüKıbrıs Barış Harekâtı
Kıbrıs Barış Harekâtı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf : Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü
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Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti.
EOKA lideri Nikos Sampson, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'a karşı darbe yaparak iktidarı ele geçirerek adada yaşayan Türklerin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü ihlal etti.

Türkiye, darbenin ardından 1960 Garanti Antlaşması uyarınca ilk aşamada Londra’da diplomatik girişimlerde bulundu. Başbakan Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan, İngiltere'nin olumsuz cevap vermesi üzerine, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması kararını aldı.

Barış harekatı, dünyaya Ecevit'in yaptığı tarihi, "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnızca Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz." sözleriyle duyuruldu. Barış harekatıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçilirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı.
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