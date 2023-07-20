https://sputniknews.com.tr/20230720/turk-silahli-kuvvetlerince-icra-edilen-kibris-baris-harekatinin-49-yil-donumu-1073746812.html

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü

Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T11:15+0300

2023-07-20T11:15+0300

2023-07-20T11:15+0300

türkiye

kıbrıs

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073747118_0:236:2801:1811_1920x0_80_0_0_42b23ee3a1c4973d363fedd7293715c8.jpg

EOKA lideri Nikos Sampson, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'a karşı darbe yaparak iktidarı ele geçirerek adada yaşayan Türklerin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü ihlal etti.Türkiye, darbenin ardından 1960 Garanti Antlaşması uyarınca ilk aşamada Londra’da diplomatik girişimlerde bulundu. Başbakan Bülent Ecevit ve Yardımcısı Necmettin Erbakan, İngiltere'nin olumsuz cevap vermesi üzerine, garantörlük hakkını kullanarak ve Ada'daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması kararını aldı.Barış harekatı, dünyaya Ecevit'in yaptığı tarihi, "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnızca Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz." sözleriyle duyuruldu. Barış harekatıyla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçilirken Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı.

türkiye

kıbrıs

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kıbrıs, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs