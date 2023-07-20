https://sputniknews.com.tr/20230720/tekirdagda-tirtildan-sonra-cekirge-istilasi-1073775718.html

Tekirdağ’da tırtıldan sonra çekirge istilası

Tekirdağ’da tırtıldan sonra çekirge istilası

Tekirdağ’da geçen yıl yaşanan tırtıl istilasının ardından bu yıl da çekirge istilası yaşandı. Ayçiçeği tarlalarında ortaya çıkan çekirgeler ürünlere zarar... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T19:40+0300

2023-07-20T19:40+0300

2023-07-20T19:41+0300

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarına doğru ilerleyen çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar vermeye başladı. Çekirgeler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından gönderilen ilaçlarla çekirge istilasının yaşandığı bölgede ilaçlama çalışması yapılacak. Geçen yıl yine aynı tarihlerde Tekirdağ’da tırtıl istilası da yaşanmıştı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık bir hafta, 10 gündür görünen bir haşere. Bir haftadan beri zarar yapmıyordu, yani ilk hafta ama bir iki günden bu yana uçmaya başladı ve zarar vermeye başladı. Ayçiçek tarlalarında 1-2 metre sınır boylarında, pancar tarlaları kısmına daha inmedi. Şu anda çok abartılacak bir zarar yok. Ama en kısa zamanda ilaçlama başlayacak. Bu akşam ilaçlama planlanıyor. İlk gördüğümüzde İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, ondan sonra İl Tarım Müdürlüğü ve bakanlık devreye girdi. Bakanlıktan geliyor zaten ilaçlar. Bu akşam köylü, traktör, ilaç makinaları ile kendi imkanlarımızla arazimizi ilaçlayacağız. Daha önce hiç böyle olmadı, ben şahit olmadım. Çok eski tarihlerde olduysa da haberim yok. Mera 2 bin 300 dekar, bunun etrafı ile birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar bir alanın ilaçlanması gerekiyor. Çünkü uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220729/ayciceginden-sonra-misir-da-cayir-tirtili-tehdidi-altinda-1059278631.html

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tırtıl, tekirdağ, istila, ayçiçeği, ayçiçeği, muratlı