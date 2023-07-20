https://sputniknews.com.tr/20230720/tayvanin-turkiyeden-aldigi-yumurtalarda-yasakli-antibiyotik-madde-bulundu-1073770390.html
Tayvan'ın Türkiye'den aldığı yumurtalarda yasaklı antibiyotik madde bulundu
Tayvan'ın Türkiye'den aldığı yumurtalarda yasaklı antibiyotik madde bulundu
Tayvan'ın Türkiye'den aldığı 127 ton yumurtadan, kansere yol açabileceği yönünde tartışmalar bulunan yasaklı bir antibiyotik madde tespit edildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:55+0300
2023-07-20T16:55+0300
2023-07-20T16:55+0300
dünya
tayvan
türkiye
yumurta
yasaklı madde
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069625193_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_052c63fd41e2d3bc6002c7c3f42bfa77.jpg
Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen 127 ton yumurtada antibiyotik madde bulunduğu belirtildi. Tayvan, ülkede yaşanan yumurta kıtlığı nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden yumurta ithal etmeyi kabul etmişti.NowNews'in haberine göre, 1 Ocak ile 16 Temmuz arasında Tayvan'a toplam 12 bin ton yumurta girdi ve 5 parti Türk yumurtasının antibiyotik testi pozitif çıktı. FDA, Türk ithalatında yumurtalarda 'hiç bulunmaması gereken' antibiyotik 3-amino-2-oksazolidinona ait parçalar buldu. Bu maddenin kanserojen etkilere sahip olup olmadığı yönünde tartışmalar sürerken, Tayvan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) söz konusu maddeyi yasaklamış, Türkiye ise yasaklamamıştı.
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069625193_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8c1ecc3e7727c1baa224cf72e812487e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tayvan, türkiye, yumurta, yasaklı madde
tayvan, türkiye, yumurta, yasaklı madde
Tayvan'ın Türkiye'den aldığı yumurtalarda yasaklı antibiyotik madde bulundu
Abone ol
Tayvan'ın Türkiye'den aldığı 127 ton yumurtadan, kansere yol açabileceği yönünde tartışmalar bulunan yasaklı bir antibiyotik madde tespit edildi.
Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen 127 ton yumurtada antibiyotik madde bulunduğu belirtildi.
Tayvan, ülkede yaşanan yumurta kıtlığı nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden yumurta ithal etmeyi kabul etmişti.
NowNews'in haberine göre, 1 Ocak ile 16 Temmuz arasında Tayvan'a toplam 12 bin ton yumurta girdi ve 5 parti Türk yumurtasının antibiyotik testi pozitif çıktı.
FDA, Türk ithalatında yumurtalarda 'hiç bulunmaması gereken' antibiyotik 3-amino-2-oksazolidinona ait parçalar buldu.
Bu maddenin kanserojen etkilere sahip olup olmadığı yönünde tartışmalar sürerken, Tayvan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) söz konusu maddeyi yasaklamış, Türkiye ise yasaklamamıştı.