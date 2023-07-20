https://sputniknews.com.tr/20230720/tayvanin-turkiyeden-aldigi-yumurtalarda-yasakli-antibiyotik-madde-bulundu-1073770390.html

Tayvan'ın Türkiye'den aldığı yumurtalarda yasaklı antibiyotik madde bulundu

Tayvan'ın Türkiye'den aldığı yumurtalarda yasaklı antibiyotik madde bulundu

Tayvan'ın Türkiye'den aldığı 127 ton yumurtadan, kansere yol açabileceği yönünde tartışmalar bulunan yasaklı bir antibiyotik madde tespit edildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:55+0300

2023-07-20T16:55+0300

2023-07-20T16:55+0300

dünya

tayvan

türkiye

yumurta

yasaklı madde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069625193_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_052c63fd41e2d3bc6002c7c3f42bfa77.jpg

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen 127 ton yumurtada antibiyotik madde bulunduğu belirtildi. Tayvan, ülkede yaşanan yumurta kıtlığı nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden yumurta ithal etmeyi kabul etmişti.NowNews'in haberine göre, 1 Ocak ile 16 Temmuz arasında Tayvan'a toplam 12 bin ton yumurta girdi ve 5 parti Türk yumurtasının antibiyotik testi pozitif çıktı. FDA, Türk ithalatında yumurtalarda 'hiç bulunmaması gereken' antibiyotik 3-amino-2-oksazolidinona ait parçalar buldu. Bu maddenin kanserojen etkilere sahip olup olmadığı yönünde tartışmalar sürerken, Tayvan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) söz konusu maddeyi yasaklamış, Türkiye ise yasaklamamıştı.

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayvan, türkiye, yumurta, yasaklı madde