https://sputniknews.com.tr/20230720/taksici-hem-karttan-hem-elden-odeme-istedi-1073759628.html

Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi

Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi

Başakşehir’de bir taksi şoförü, aracına binen yolcuların ‘Kart geçerli mi?’ sorusuna, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ diyerek cevap verdi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T13:46+0300

2023-07-20T13:46+0300

2023-07-20T13:46+0300

yaşam

taksi

istanbul

para

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Olay, öğle saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binmeden önce "Kart geçerli mi?" diye soran müşteriler, "Evet" yanıtı üzerine taksiye binecekti.'Bana elden 30 TL daha vereceksin'Taksici, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ cevabını verince bir anda tartışma başladı. Yolcunun, ‘Sen neden elden 30 TL istiyorsun?’ sorusuna şoför, ‘Zaten pos cihazı komisyon alıyor’ diyerek karşılık verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/taksiciden-musteriye-binmeden-once-taksicinin-nereye-gidecegini-sor-1073693558.html

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