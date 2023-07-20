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Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi
Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi
Başakşehir’de bir taksi şoförü, aracına binen yolcuların ‘Kart geçerli mi?’ sorusuna, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ diyerek cevap verdi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Olay, öğle saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binmeden önce "Kart geçerli mi?" diye soran müşteriler, "Evet" yanıtı üzerine taksiye binecekti.'Bana elden 30 TL daha vereceksin'Taksici, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ cevabını verince bir anda tartışma başladı. Yolcunun, ‘Sen neden elden 30 TL istiyorsun?’ sorusuna şoför, ‘Zaten pos cihazı komisyon alıyor’ diyerek karşılık verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/taksiciden-musteriye-binmeden-once-taksicinin-nereye-gidecegini-sor-1073693558.html
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taksi, istanbul, para
taksi, istanbul, para

Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi

13:46 20.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLUTaksici hem karttan hem elden ödeme istedi
Taksici hem karttan hem elden ödeme istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU
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Başakşehir’de bir taksi şoförü, aracına binen yolcuların ‘Kart geçerli mi?’ sorusuna, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ diyerek cevap verdi. Cevabın ardından yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Başakşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binmeden önce "Kart geçerli mi?" diye soran müşteriler, "Evet" yanıtı üzerine taksiye binecekti.

'Bana elden 30 TL daha vereceksin'

Taksici, ‘Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz’ cevabını verince bir anda tartışma başladı. Yolcunun, ‘Sen neden elden 30 TL istiyorsun?’ sorusuna şoför, ‘Zaten pos cihazı komisyon alıyor’ diyerek karşılık verdi.
Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
TÜRKİYE
Taksiciden müşteriye: 'Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor'
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