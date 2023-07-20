https://sputniknews.com.tr/20230720/sahte-ilanla-toki-dairelerini-satan-3-kisi-serbest-kaldi-1073777962.html
Sahte ilanla TOKİ dairelerini sattığı iddia edilen 3 kişi serbest kaldı
Sahte ilanla TOKİ dairelerini sattığı iddia edilen 3 kişi serbest kaldı
Kayseri’de sosyal medya üzerinden TOKİ evlerini kendilerine ait gibi gösterip ilan vererek, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 3 şahıs serbest bırakıldı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:01+0300
2023-07-20T21:01+0300
2023-07-20T21:01+0300
türkiye
kayseri
toki
sosyal medya
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri’de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.’nin sosyal medya üzerinden satış ilanı vererek TOKİ konutlarını kendilerine ait gibi gösterip, noterde imzaladıkları evrakla güvenlerini sağladıkları yaklaşık 20 kişiyi 11 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla 6 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şahıs serbest bırakılırken, C.D., Y.A. ve K.E. adliyeye sevk edildi.Ekipler tarafından adliyeye sevk edilen C.D., Y.A. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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kayseri, toki, sosyal medya
kayseri, toki, sosyal medya
Sahte ilanla TOKİ dairelerini sattığı iddia edilen 3 kişi serbest kaldı
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Kayseri’de sosyal medya üzerinden TOKİ evlerini kendilerine ait gibi gösterip ilan vererek, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 3 şahıs serbest bırakıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri’de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.’nin sosyal medya üzerinden satış ilanı vererek TOKİ konutlarını kendilerine ait gibi gösterip, noterde imzaladıkları evrakla güvenlerini sağladıkları yaklaşık 20 kişiyi 11 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan operasyonla 6 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 şahıs serbest bırakılırken, C.D., Y.A. ve K.E. adliyeye sevk edildi.
Ekipler tarafından adliyeye sevk edilen C.D., Y.A. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.