https://sputniknews.com.tr/20230720/ruyalarini-kontrol-edebilmek-icin-matkapla-beynini-deldi--1073770809.html
Rüyalarını kontrol edebilmek için matkapla beynini deldi
Rüyalarını kontrol edebilmek için matkapla beynini deldi
Rusya'da yaşayan 40 yaşındaki adam, rüyalarını kontrol etmek amacıyla evde beyin ameliyatı yapmaya çalıştı. Matkapla kafatasını delen adam ölümden döndü. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T17:22+0300
2023-07-20T17:22+0300
2023-07-20T17:26+0300
yaşam
rusya
beyin
beyin ameliyatı
kafatası
ameliyat
hastane
novosibirsk
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Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde yaşayan Mikhail Raduga isimli adam, beynine bir elektrot yerleştirerek rüyalarını kontrol etmek istedi.Uyku felci, astral seyahat üzerine yazıları nedeniyle bir takipçi kitlesi de edinen 40 yaşındaki adam, elektrotu yerleştirmek için kafatasını matkapla deldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Haziran ayında deneyleri için kendisini denek olarak seçen Raduga, başlangıçta profesyonel beyin cerrahlarına başvurmayı düşündüğünü fakat cerrahların olası cezai sorumluluğu da dahil çeşitli faktör nedeniyle, bir hırdavatçıdan aldığı matkabı kullanarak eylemi evde kendi başına gerçekleştirmek istediğini söyledi. Raduga, eylemi 17 Mayıs'ta beyin cerrahisi üzerine saatlerce video izledikten ve 5 koyun üzerinde deneyler yaptıktan sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.'Denemeyin'Hastaneye kaldırılan Raduga, cerrahi deneyim eksikliği nedeniyle 4 saatlik işlemi sırasında yaklaşık bir litre kan kaybettiğini ve ölümden döndüğünü dile getirdi.Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Raduga, "Denemeyin! Tahmin edebileceğinizden çok daha zor ve tehlikeli. Operasyonun 4 saatlik videosu bunu açıkça gösteriyor” dedi.Hafta sonu Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hayatta kaldığıma sevindim ama ölmeye hazırdım" diyen adam, hâlâ elektrotunun bilinçli rüyaların gidişatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/arastirma-agiz-sagligi-ile-beyin-hacminin-kuculmesi-baglantili-olabilir-1073251602.html
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rusya, beyin, beyin ameliyatı, kafatası, ameliyat, hastane, novosibirsk
rusya, beyin, beyin ameliyatı, kafatası, ameliyat, hastane, novosibirsk
Rüyalarını kontrol edebilmek için matkapla beynini deldi
17:22 20.07.2023 (güncellendi: 17:26 20.07.2023) Abone ol
Rusya'da yaşayan 40 yaşındaki adam, rüyalarını kontrol etmek amacıyla evde beyin ameliyatı yapmaya çalıştı. Matkapla kafatasını delen adam ölümden döndü.
Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde yaşayan Mikhail Raduga isimli adam, beynine bir elektrot yerleştirerek rüyalarını kontrol etmek istedi.
Uyku felci, astral seyahat üzerine yazıları nedeniyle bir takipçi kitlesi de edinen 40 yaşındaki adam, elektrotu yerleştirmek için kafatasını matkapla deldikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Haziran ayında deneyleri için kendisini denek olarak seçen Raduga, başlangıçta profesyonel beyin cerrahlarına başvurmayı düşündüğünü fakat cerrahların olası cezai sorumluluğu da dahil çeşitli faktör nedeniyle, bir hırdavatçıdan aldığı matkabı kullanarak eylemi evde kendi başına gerçekleştirmek istediğini söyledi.
Raduga, eylemi 17 Mayıs'ta beyin cerrahisi üzerine saatlerce video izledikten ve 5 koyun üzerinde deneyler yaptıktan sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.
'Denemeyin'
Hastaneye kaldırılan Raduga, cerrahi deneyim eksikliği nedeniyle 4 saatlik işlemi sırasında yaklaşık bir litre kan kaybettiğini ve ölümden döndüğünü dile getirdi.
Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Raduga, "Denemeyin! Tahmin edebileceğinizden çok daha zor ve tehlikeli. Operasyonun 4 saatlik videosu bunu açıkça gösteriyor” dedi.
Hafta sonu Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hayatta kaldığıma sevindim ama ölmeye hazırdım" diyen adam, hâlâ elektrotunun bilinçli rüyaların gidişatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor.