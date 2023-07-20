https://sputniknews.com.tr/20230720/rusyadan-ingiltereye-misilleme-ingiliz-diplomatlara-seyahat-bildirimi-zorunlulugu-getirildi-1073767486.html
Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz diplomatlara seyahat bildirimi zorunluluğu getirildi
Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz diplomatlara seyahat bildirimi zorunluluğu getirildi
İngiltere hükümetinin Kiev rejiminin terör eylemlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki İngiliz... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:05+0300
2023-07-20T16:05+0300
2023-07-20T16:05+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ingiltere
misilleme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Geçici Rusya Maslahatgüzarı Tom Dodd'u bakanlığa çağırdı.Dodd'la yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan bakanlık, İngiltere'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin normal şekilde çalışmasını engelleyen Londra yönetiminin Kiev rejiminin terör eylemlerine verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu İngiliz diplomata aktardıklarını kaydetti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, misilleme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, misilleme
Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: İngiliz diplomatlara seyahat bildirimi zorunluluğu getirildi
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İngiltere hükümetinin Kiev rejiminin terör eylemlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki İngiliz diplomatların Rusya topraklarında seyahate çıkmadan önce bildirimde bulunmasını zorunlu kıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Geçici Rusya Maslahatgüzarı Tom Dodd'u bakanlığa çağırdı.
Dodd'la yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan bakanlık, İngiltere'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin normal şekilde çalışmasını engelleyen Londra yönetiminin Kiev rejiminin terör eylemlerine verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu İngiliz diplomata aktardıklarını kaydetti.