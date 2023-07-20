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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/rusya-odessa-ilyicevsk-ve-nikolayev-bolgelerindeki-hedeflere-yeni-misilleme-saldirilari-yapildi-1073769084.html
Rusya: Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırıları yapıldı
Rusya: Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırıları yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Odessa ve İlyiçevsk kentlerindeki mürettebatsız saldırı botlarının üretim ve depolama tesislerinin, ayrıca Nikolayev... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:25+0300
2023-07-20T16:25+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
odessa
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak, Rus ordusunun dün gece Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırılarında bulunduğunu söyledi.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli deniz ve hava tabanlı silahlarla Odessa kenti ile Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kenti bölgelerindeki mürettebatsız botların üretim ünitelerine ve depolama alanlarına yönelik misilleme saldırılarına devam etti” diye konuştu.“Ayrıca Nikolayev kenti bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait yakıt altyapı tesisleri ile mühimmat depoları imha edildi” diyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu.”
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Rusya: Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırıları yapıldı

16:25 20.07.2023
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Odessa ve İlyiçevsk kentlerindeki mürettebatsız saldırı botlarının üretim ve depolama tesislerinin, ayrıca Nikolayev bölgesinde yakıt altyapı tesisleri ile mühimmat depolarının nokta atışlarla imha edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak, Rus ordusunun dün gece Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırılarında bulunduğunu söyledi.
Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli deniz ve hava tabanlı silahlarla Odessa kenti ile Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kenti bölgelerindeki mürettebatsız botların üretim ünitelerine ve depolama alanlarına yönelik misilleme saldırılarına devam etti” diye konuştu.
“Ayrıca Nikolayev kenti bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait yakıt altyapı tesisleri ile mühimmat depoları imha edildi” diyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu.”
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