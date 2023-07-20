https://sputniknews.com.tr/20230720/rusya-odessa-ilyicevsk-ve-nikolayev-bolgelerindeki-hedeflere-yeni-misilleme-saldirilari-yapildi-1073769084.html

Rusya: Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırıları yapıldı

Rusya: Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırıları yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Odessa ve İlyiçevsk kentlerindeki mürettebatsız saldırı botlarının üretim ve depolama tesislerinin, ayrıca Nikolayev... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:25+0300

2023-07-20T16:25+0300

2023-07-20T16:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

odessa

nikolayev

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak, Rus ordusunun dün gece Odessa, İlyiçevsk ve Nikolayev bölgelerindeki hedeflere yeni misilleme saldırılarında bulunduğunu söyledi.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri dün gece yüksek hassasiyetli deniz ve hava tabanlı silahlarla Odessa kenti ile Odessa bölgesindeki İlyiçevsk kenti bölgelerindeki mürettebatsız botların üretim ünitelerine ve depolama alanlarına yönelik misilleme saldırılarına devam etti” diye konuştu.“Ayrıca Nikolayev kenti bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait yakıt altyapı tesisleri ile mühimmat depoları imha edildi” diyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu.”

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rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, odessa, nikolayev