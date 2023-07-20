https://sputniknews.com.tr/20230720/rusya-disisleri-tahil-anlasmasini-gozlemleyen-musterek-koordinasyon-merkezinin-calismasi-son-buldu-1073755807.html
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yürütülmesi ve gözlemlenmesi için İstanbul’da faaliyet gösteren Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını tamamlayıp... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:53+0300
2023-07-20T12:53+0300
2023-07-20T12:53+0300
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Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yürütülmesi ve gözlemlenmesi için İstanbul’da faaliyet gösteren Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını tamamlayıp sona erdirdiğini duyurdu.