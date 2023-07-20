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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
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Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yürütülmesi ve gözlemlenmesi için İstanbul’da faaliyet gösteren Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını tamamlayıp... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu

12:53 20.07.2023
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Rusya Dışişleri, tahıl anlaşmasının yürütülmesi ve gözlemlenmesi için İstanbul’da faaliyet gösteren Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını tamamlayıp sona erdirdiğini duyurdu.
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