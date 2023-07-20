https://sputniknews.com.tr/20230720/rus-topcu-birlikleri-ukrayna-ordusunun-artyomovsk-yakininda-ilerleyen-guclerini-bozguna-ugratti-1073770705.html

Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk yakınında ilerleyen güçlerini bozguna uğrattı

Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk yakınında ilerleyen güçlerini bozguna uğrattı

Rus Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinden birinin topçu kuvveti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Artyomovsk’a doğru ilerleyen birliklerini bozguna uğrattı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinden birinin insansız hava araçları ekibi, temas hattına personel ulaştırmaya çalışan Ukraynalı aşırı milliyetçilerin iki zırhlı aracını tespit etti. Keşifçiler, koordinatları Hava İndirme Kuvvetlerinin topçu birliği kontrol noktasına iletti ve ardından topçular beklemeksizin atış yaptı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre paraşütçüler, ilk atışlardan sonra ateşi revize ederek düşmana maksimum hasar verdi.Bakanlık, “Topçu birliğinin isabetli ateşi ile piyadeleri bıraktıktan sonra birliklerinin arkasına çekilmeye çalışan iki düşman zırhlı muharebe aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.

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Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk yakınında ilerleyen güçlerini bozguna uğrattı Rus topçu birlikleri Ukrayna ordusunun Artyomovsk yakınında ilerleyen güçlerini bozguna uğrattı 2023-07-20T17:07+0300 true PT1M33S

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