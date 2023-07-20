https://sputniknews.com.tr/20230720/rus-buyukelci-antonov-rusya-karadenizde-sivil-gemilere-yonelik-sabotaj-hazirligi-yapmiyor-1073778061.html

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik sabotaj hazırlığı yapmıyor

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik sabotaj hazırlığı yapmıyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'de dillendirilen söylemlerin aksine Rusya'nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:05+0300

2023-07-20T21:05+0300

2023-07-20T21:09+0300

anatoliy antonov

dünya

rusya

karadeniz

sabotaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067487459_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_b18dc0637d55deac5b4b5b5bb20b7f0c.jpg

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray sözcüsünün ABD'nin Rusya’nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon hazırladığı konusunda bilgi edindiği şeklindeki söylemleri üzerine açıklamada bulundu.Rus Büyükelçi, “Bu bizim yaklaşımlarımızla tamamen çelişiyor. Kiev'de vesayeti altında bulunanların terör saldırılarına göz yummaya devam eden Amerikan makamlarının aksine biz bu tür suçlarla mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık” diye konuştu.“Sivil gemilere yönelik bir takım saldırıların hazırlanmasını Rusya'ya atfetme girişimleri tam bir tahriftir. Yönetimin Rusya karşıtı en aşağılık enformasyon provokasyonlarını kullanmadan tiksinmediği bilinen bir şeydir. Buça, Kahovka Hidroelektrik Santrali ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali hakkındaki utanç verici yalan haberleri hatırlamak yeterli. Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırılara, misket bombaları kullanılmasına, yerleşim bölgelerine insansız hava aracı baskınlarına ve gazetecilerin öldürülmesine müsamaha gösteriyor olmasından bahsetmiyorum bile” diyen Antonov, ABD'nin birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının uygulanmasını fiili olarak sabote etmeyi ve Rusya’ya olan güveni baltalamayı amaçlayan açıklamalarıyla kendi yıkıcı faaliyetlerini maskelemeye çalıştığını vurguladı.

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anatoliy antonov, rusya, karadeniz, sabotaj