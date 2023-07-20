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Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik sabotaj hazırlığı yapmıyor
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik sabotaj hazırlığı yapmıyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'de dillendirilen söylemlerin aksine Rusya'nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:05+0300
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anatoliy antonov
dünya
rusya
karadeniz
sabotaj
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray sözcüsünün ABD'nin Rusya’nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon hazırladığı konusunda bilgi edindiği şeklindeki söylemleri üzerine açıklamada bulundu.Rus Büyükelçi, “Bu bizim yaklaşımlarımızla tamamen çelişiyor. Kiev'de vesayeti altında bulunanların terör saldırılarına göz yummaya devam eden Amerikan makamlarının aksine biz bu tür suçlarla mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık” diye konuştu.“Sivil gemilere yönelik bir takım saldırıların hazırlanmasını Rusya'ya atfetme girişimleri tam bir tahriftir. Yönetimin Rusya karşıtı en aşağılık enformasyon provokasyonlarını kullanmadan tiksinmediği bilinen bir şeydir. Buça, Kahovka Hidroelektrik Santrali ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali hakkındaki utanç verici yalan haberleri hatırlamak yeterli. Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırılara, misket bombaları kullanılmasına, yerleşim bölgelerine insansız hava aracı baskınlarına ve gazetecilerin öldürülmesine müsamaha gösteriyor olmasından bahsetmiyorum bile” diyen Antonov, ABD'nin birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının uygulanmasını fiili olarak sabote etmeyi ve Rusya’ya olan güveni baltalamayı amaçlayan açıklamalarıyla kendi yıkıcı faaliyetlerini maskelemeye çalıştığını vurguladı.
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anatoliy antonov, rusya, karadeniz, sabotaj
anatoliy antonov, rusya, karadeniz, sabotaj

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik sabotaj hazırlığı yapmıyor

21:05 20.07.2023 (güncellendi: 21:09 20.07.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'de dillendirilen söylemlerin aksine Rusya'nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon hazırlamadığını belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Beyaz Saray sözcüsünün ABD'nin Rusya’nın Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik provokasyon hazırladığı konusunda bilgi edindiği şeklindeki söylemleri üzerine açıklamada bulundu.
Rus Büyükelçi, “Bu bizim yaklaşımlarımızla tamamen çelişiyor. Kiev'de vesayeti altında bulunanların terör saldırılarına göz yummaya devam eden Amerikan makamlarının aksine biz bu tür suçlarla mücadelede her zaman ön saflarda yer aldık” diye konuştu.
“Sivil gemilere yönelik bir takım saldırıların hazırlanmasını Rusya'ya atfetme girişimleri tam bir tahriftir. Yönetimin Rusya karşıtı en aşağılık enformasyon provokasyonlarını kullanmadan tiksinmediği bilinen bir şeydir. Buça, Kahovka Hidroelektrik Santrali ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali hakkındaki utanç verici yalan haberleri hatırlamak yeterli. Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırılara, misket bombaları kullanılmasına, yerleşim bölgelerine insansız hava aracı baskınlarına ve gazetecilerin öldürülmesine müsamaha gösteriyor olmasından bahsetmiyorum bile” diyen Antonov, ABD'nin birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının uygulanmasını fiili olarak sabote etmeyi ve Rusya’ya olan güveni baltalamayı amaçlayan açıklamalarıyla kendi yıkıcı faaliyetlerini maskelemeye çalıştığını vurguladı.
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