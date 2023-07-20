https://sputniknews.com.tr/20230720/rodrigo-becao-istanbulda-1073739580.html

Rodrigo Becao İstanbul'da

Rodrigo Becao İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França (Becao), İstanbul'a geldi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T02:46+0300

2023-07-20T02:46+0300

2023-07-20T02:46+0300

spor

fenerbahçe

rodrigo becao

transfer

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Transferde adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Fenerbahçeli yetkililerce karşılanan Becao, havalimanında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Kendisi için ayrılan araçla havalimanından ayrılan Becao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giymişti.

https://sputniknews.com.tr/20230719/ali-koctan-transfer-aciklamasi-1073732983.html

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fenerbahçe, rodrigo becao, transfer