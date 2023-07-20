https://sputniknews.com.tr/20230720/rasim-ozan--bu-sezon-fenerbahceyi-sampiyon-yapacaklar-1073762110.html

Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar

Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T14:33+0300

2023-07-20T14:33+0300

2023-07-20T14:33+0300

spor

rasim ozan kütahyalı

fenerbahçe

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Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi."TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu" diyen Kütahyalı, "Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.

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rasim ozan kütahyalı, fenerbahçe