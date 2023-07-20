Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230720/rasim-ozan--bu-sezon-fenerbahceyi-sampiyon-yapacaklar-1073762110.html
Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar
Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:33+0300
2023-07-20T14:33+0300
spor
rasim ozan kütahyalı
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104016/14/1040161477_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_50e3eea274cf17b474c68dcdc2876ce0.jpg
Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi."TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu" diyen Kütahyalı, "Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104016/14/1040161477_56:0:805:562_1920x0_80_0_0_8225b3c88013cff502ad20d5b6d902c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rasim ozan kütahyalı, fenerbahçe
rasim ozan kütahyalı, fenerbahçe

Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar

14:33 20.07.2023
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" dedi.
Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi.
"TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu" diyen Kütahyalı, "Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала