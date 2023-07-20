https://sputniknews.com.tr/20230720/rasim-ozan--bu-sezon-fenerbahceyi-sampiyon-yapacaklar-1073762110.html
Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar
Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:33+0300
2023-07-20T14:33+0300
2023-07-20T14:33+0300
spor
rasim ozan kütahyalı
fenerbahçe
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Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi."TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu" diyen Kütahyalı, "Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.
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rasim ozan kütahyalı, fenerbahçe
rasim ozan kütahyalı, fenerbahçe
Rasim Ozan: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu fikstür çekiminin Fenerbahçe organizasyonu olduğunu öne sürerek, "Manzara net. Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" dedi.
Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi.
"TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu" diyen Kütahyalı, "Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.