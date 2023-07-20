https://sputniknews.com.tr/20230720/perugundan-uyusturucu-cikti-1073769264.html
Peruğundan uyuşturucu çıktı
Peruğundan uyuşturucu çıktı
Hatay’da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin taktığı peruğun içerisinde uyuşturucu çıktı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:26+0300
2023-07-20T16:26+0300
2023-07-20T16:52+0300
türkiye
uyuşturucu
peruk
hatay
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı peruğu içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220321/7-yolcunun-midesinden-11-kilo-kokain-cikti-1054909270.html
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uyuşturucu, peruk, hatay
Peruğundan uyuşturucu çıktı
16:26 20.07.2023 (güncellendi: 16:52 20.07.2023) Abone ol
Hatay’da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin taktığı peruğun içerisinde uyuşturucu çıktı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı peruğu içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.