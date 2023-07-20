https://sputniknews.com.tr/20230720/perugundan-uyusturucu-cikti-1073769264.html

Peruğundan uyuşturucu çıktı

Peruğundan uyuşturucu çıktı

Hatay’da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin taktığı peruğun içerisinde uyuşturucu çıktı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:26+0300

2023-07-20T16:26+0300

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türkiye

uyuşturucu

peruk

hatay

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı peruğu içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220321/7-yolcunun-midesinden-11-kilo-kokain-cikti-1054909270.html

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