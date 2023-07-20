Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230720/olumlu-dunya-2nin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1073760641.html
Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu
Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu
Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu ‘Ölümlü Dünya 2’ filminin vizyon tarihi belli oldu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:03+0300
2023-07-20T14:19+0300
yaşam
ölümlü dünya
feyyaz yiğit
ali atay
vizyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059549642_163:0:1567:790_1920x0_80_0_0_72cce99a1ec1d4d22a764d8c72e9a0d8.jpg
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ölümlü Dünya’ filmi için geri sayım başladı.Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı ‘Ölümlü Dünya’nın devamı filminin vizyon tarihi belli oldu.İlk tanıtımı paylaşılan filmin vizyon tarihi 1 Aralık olarak duyuruldu.Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ali Atay geçtiğimiz haftalarda setten ilk kareyi paylaşmıştı.Atay'ın ‘Heleee #ölümlüdünya2’ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/olumlu-dunya-devam-filmiyle-geri-donuyor-disney-plusta-yayinlanacak-1059549785.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059549642_338:0:1391:790_1920x0_80_0_0_b66e0979358d47b71c9fb3cd4ca12fcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ölümlü dünya, feyyaz yiğit, ali atay, vizyon
ölümlü dünya, feyyaz yiğit, ali atay, vizyon

Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi belli oldu

14:03 20.07.2023 (güncellendi: 14:19 20.07.2023)
© YouTube/TAFF PicturesÖlümlü Dünya
Ölümlü Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© YouTube/TAFF Pictures
Abone olTelegram
Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu ‘Ölümlü Dünya 2’ filminin vizyon tarihi belli oldu.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ölümlü Dünya’ filmi için geri sayım başladı.
Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı ‘Ölümlü Dünya’nın devamı filminin vizyon tarihi belli oldu.
İlk tanıtımı paylaşılan filmin vizyon tarihi 1 Aralık olarak duyuruldu.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ali Atay geçtiğimiz haftalarda setten ilk kareyi paylaşmıştı.
Atay'ın ‘Heleee #ölümlüdünya2’ notuyla paylaştığı fotoğrafta sırasıyla (soldan sağa) Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Ali Atay, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve İrem Sak yer alıyor.
Ölümlü Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
YAŞAM
'Ölümlü Dünya' devam filmiyle geri dönüyor: Disney Plus'ta yayınlanacak
5 Ağustos 2022, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала