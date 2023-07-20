https://sputniknews.com.tr/20230720/motorine-buyuk-zam-yolda-1073742025.html

Motorine büyük zam yolda

Motorine büyük zam yolda

ÖTV zammının ardından akaryakıtta fiyat artışı gerçekleşecek. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T09:01+0300

2023-07-20T09:01+0300

2023-07-20T09:01+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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ÖTV tutarlarının motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırılmasının ardından bir zam daha geliyor.21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt