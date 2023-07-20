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Motorine büyük zam yolda
Motorine büyük zam yolda
ÖTV zammının ardından akaryakıtta fiyat artışı gerçekleşecek. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
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ÖTV tutarlarının motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırılmasının ardından bir zam daha geliyor.21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt

Motorine büyük zam yolda

09:01 20.07.2023
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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ÖTV zammının ardından akaryakıtta fiyat artışı gerçekleşecek. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
ÖTV tutarlarının motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırılmasının ardından bir zam daha geliyor.
21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.
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