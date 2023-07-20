https://sputniknews.com.tr/20230720/merkez-bankasi-yilin-3-enflasyon-raporunu-27-temmuzda-aciklayacak-1073774815.html

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak

Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T19:28+0300

2023-07-20T19:28+0300

2023-07-20T19:28+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

hafize gaye erkan

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Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, hafize gaye erkan