https://sputniknews.com.tr/20230720/merkez-bankasi-yilin-3-enflasyon-raporunu-27-temmuzda-aciklayacak-1073774815.html
Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak
Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T19:28+0300
2023-07-20T19:28+0300
2023-07-20T19:28+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
hafize gaye erkan
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Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, hafize gaye erkan
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, hafize gaye erkan
Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.
Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-3'ün tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.