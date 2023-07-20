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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/magdur-aile-anlatti-engelli-destek-odemeleri-icin-sartlar-sikilastirildi-mi-1073780841.html
Mağdur aile anlattı: Engelli destek ödemeleri için şartlar sıkılaştırıldı mı?
Mağdur aile anlattı: Engelli destek ödemeleri için şartlar sıkılaştırıldı mı?
Yüzde 100 engelli M.K.’nın öğretmen babası, "Oğluma 33 senedir bakan anneye verilen 5 bin 98 lirayı kesmek zor bir durum. Yaşanılan bu durumdan dolayı eşimin... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:28+0300
2023-07-20T22:28+0300
akşam postasi
engelli
ödeme
bakım
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569 bin ağır engelli aile evde bakım yardımından faydalanıyordu. Ocak-temmuz döneminde aylık 4 bin 336 lira yardım yapıldı. Ağustos ayından itibaren yardım 5 bin 98 lira olacak.Ancak değişen yönetmelikle destek ödemelerini alma şartları artırıldı. Yüzde 100 engelli M.K.’nın öğretmen babası yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Baba, "Devlet bu aya kadar bakım parası olarak 4 bin 300 lira veriyordu ve memur katsayısına endeksli olduğu için 5 bin 98 lira olacak ancak bu parayı alabilmek için haneye giren paranın miktarına bağlı olacak. Benim çocuğum devletten burs alıyor ve biz sınırı aşmış oluyoruz. Çocuğumun yıllar önce hastaneye gidip gelmek için alınan arabasını da devlet gelir getirici olarak görüyor. Bunu hangi mantıkla yapıyorlar bilemiyorum ama bu mantıkla ileriki zamanda da çocuğumun tekerlekli sandalyesini de gelir getirici olarak kabul edip, kimseye para vermeyecekler sanırım. Senin tekerlekli sandalyen var, senin gelire ihtiyacın yok diyecekler galiba. Köyünüzde geçmişten kalan bir deponuz varsa onu da gelir getirici olarak görüyor" ifadelerini kullandı.Oğlunun 33 yaşında olduğunu, ağır engelli, yatalak ve 33 yıldır eşinin tek yaptığının oğullarına bakmak olduğunu söyleyen baba, şöyle devam etti:"Oğlumun mide rahatsızlığı var ve aldığımız ilaçlar için rapor bile yazdıramıyorum. İlaçları kendi cebimden ödüyorum. Devlet oğlum için bir tek bez parası veriyor, o da 500 lira ama bizim beze ödediğimiz miktar 1 500 lira. Verilen 5 bin 98 lira en azından teselliydi. Daha önce de belirli kriterlerden dolayı bu parayı kesmişlerdi. Yaklaşık 6-7 aydır para alıyorduk ve şimdi yine tuhaf kriterlerle bugün yarın yine kesilecek. Sanırım ekonominin düzelebilmesi için devletin artık bu paraya da ihtiyacı var. Bizim durumumuzda 570 bin kişi var ve nereden bu paraları kessek o kadar kardır diye düşünüyorlar sanırım. Ben bu yaşananlara anlam veremiyorum.Ben kendimi geçtim ama oğluma 33 senedir bakan anneye verilen 5 bin 98 lirayı kesmek zor bir durum. Yaşanılan bu durumdan dolayı eşimin psikolojisi bozuldu. Eşim, devlet bana 5 bin lirayı mı fazla gördü diyor. Beni en çok hayrete düşüren olay yeni yönetmelik seçimlerden sonra uygulandı. Hiçbir şekilde gelir getirmeyen tekerlekli sandalyesinin neyinden gelir getirebileceğini düşünüyor işte bunu anlayamıyorum. Bu kriteri ekleyen kişi nasıl bir mantığa sahip acaba? Yetkililere bu soruyu soruyorum ve cevabını da onlardan duymak isterim."
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engelli, ödeme, bakım, radyo
engelli, ödeme, bakım, radyo

Mağdur aile anlattı: Engelli destek ödemeleri için şartlar sıkılaştırıldı mı?

22:28 20.07.2023
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Yüzde 100 engelli M.K.’nın öğretmen babası, "Oğluma 33 senedir bakan anneye verilen 5 bin 98 lirayı kesmek zor bir durum. Yaşanılan bu durumdan dolayı eşimin psikolojisi bozuldu. Eşim, devlet bana 5 bin lirayı mı fazla gördü diyor” dedi.
569 bin ağır engelli aile evde bakım yardımından faydalanıyordu. Ocak-temmuz döneminde aylık 4 bin 336 lira yardım yapıldı. Ağustos ayından itibaren yardım 5 bin 98 lira olacak.
Ancak değişen yönetmelikle destek ödemelerini alma şartları artırıldı. Yüzde 100 engelli M.K.’nın öğretmen babası yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Baba, "Devlet bu aya kadar bakım parası olarak 4 bin 300 lira veriyordu ve memur katsayısına endeksli olduğu için 5 bin 98 lira olacak ancak bu parayı alabilmek için haneye giren paranın miktarına bağlı olacak. Benim çocuğum devletten burs alıyor ve biz sınırı aşmış oluyoruz. Çocuğumun yıllar önce hastaneye gidip gelmek için alınan arabasını da devlet gelir getirici olarak görüyor. Bunu hangi mantıkla yapıyorlar bilemiyorum ama bu mantıkla ileriki zamanda da çocuğumun tekerlekli sandalyesini de gelir getirici olarak kabul edip, kimseye para vermeyecekler sanırım. Senin tekerlekli sandalyen var, senin gelire ihtiyacın yok diyecekler galiba. Köyünüzde geçmişten kalan bir deponuz varsa onu da gelir getirici olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
Oğlunun 33 yaşında olduğunu, ağır engelli, yatalak ve 33 yıldır eşinin tek yaptığının oğullarına bakmak olduğunu söyleyen baba, şöyle devam etti:
"Oğlumun mide rahatsızlığı var ve aldığımız ilaçlar için rapor bile yazdıramıyorum. İlaçları kendi cebimden ödüyorum. Devlet oğlum için bir tek bez parası veriyor, o da 500 lira ama bizim beze ödediğimiz miktar 1 500 lira. Verilen 5 bin 98 lira en azından teselliydi. Daha önce de belirli kriterlerden dolayı bu parayı kesmişlerdi. Yaklaşık 6-7 aydır para alıyorduk ve şimdi yine tuhaf kriterlerle bugün yarın yine kesilecek. Sanırım ekonominin düzelebilmesi için devletin artık bu paraya da ihtiyacı var. Bizim durumumuzda 570 bin kişi var ve nereden bu paraları kessek o kadar kardır diye düşünüyorlar sanırım. Ben bu yaşananlara anlam veremiyorum.
Ben kendimi geçtim ama oğluma 33 senedir bakan anneye verilen 5 bin 98 lirayı kesmek zor bir durum. Yaşanılan bu durumdan dolayı eşimin psikolojisi bozuldu. Eşim, devlet bana 5 bin lirayı mı fazla gördü diyor. Beni en çok hayrete düşüren olay yeni yönetmelik seçimlerden sonra uygulandı. Hiçbir şekilde gelir getirmeyen tekerlekli sandalyesinin neyinden gelir getirebileceğini düşünüyor işte bunu anlayamıyorum. Bu kriteri ekleyen kişi nasıl bir mantığa sahip acaba? Yetkililere bu soruyu soruyorum ve cevabını da onlardan duymak isterim."
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