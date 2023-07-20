https://sputniknews.com.tr/20230720/lula-da-silva-dunya-ukraynadaki-catismadan-yorulmaya-basladi-1073763276.html

Brezilya lideri Lula: Dünya Ukrayna'daki çatışmadan yorulmaya başladı

Brezilya lideri Lula: Dünya Ukrayna'daki çatışmadan yorulmaya başladı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, gazetecilere verdiği demeçte, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Ukrayna'da devam eden çatışmadan bıkmaya başladığını... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T14:46+0300

2023-07-20T14:46+0300

2023-07-20T14:50+0300

dünya

lula da silva

rusya

ukrayna

çatışma

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Ukrayna'da 'önünde sonunda barışın olacağı bir anın geleceğini tahmin ettiğini ve bir grup ülkenin hem Moskova hem de Kiev ile konuşabilmesi gerektiğine inandığını' söyleyen Lula, çatışmanın arkasındaki tek suçlunun Moskova olarak gösterilmesine de karşı çıktı.Ukrayna lideri Zelenskiy'in yanı sıra ABD lideri Joe Biden'ın da çatışmayı önlemek için Rus lider Vladimir Putin ile müzakere etmediği için mevcut durumdan eşit derecede sorumlu olduğunu söyleyen Lula, “Dünya yorulmaya başlıyor. Ülkeler yorulmaya başlıyor" dedi.AB ile Güney Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) arasında bu hafta yapılan zirvede, Avrupalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini açıkça kınayan bir nihai bildiriyi imzalamayı ummuşlardı. Ancak, Brezilya ve Nikaragua da dahil olmak üzere bazı devletler belgede Rusya hakkında herhangi bir sert dilin dahil edilmesine itiraz ettiğinden, AB liderleri Latin Amerikalı mevkidaşlarını ikna edemedi.

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lula da silva, rusya, ukrayna, çatışma