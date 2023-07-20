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https://sputniknews.com.tr/20230720/lubnanda-mevduat-hesabi-dondurulan-iki-mudi-bankayi-basti-1073760074.html
Lübnan'da mevduat hesabı dondurulan iki mudi bankayı bastı
Lübnan'da mevduat hesabı dondurulan iki mudi bankayı bastı
Lübnan'da devlet tarafından mevduat hesabı dondurulan iki mudi, başkent Beyrut'ta bankaya baskın düzenleyip hesaplarındaki yaklaşık 30 bin doları çekti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:58+0300
2023-07-20T13:58+0300
dünya
lübnan
ekonomik kriz
banka
mevduat
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Mudilerin Haykırışı Derneği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Salim Hatum ve Eşraf Salha adlı 2 mudi Beyrut'un Sin el-Fil bölgesindeki özel bir bankanın şubesini bastı.Açıklamada, Hatum ve Salha'nın sırasıyla bankadaki hesabından 5 bin 400 dolar ve 23 bin 200 dolar çektikleri kaydedildi.Söz konusu kişilerin bankaya nasıl baskın düzenlediğine dair ise detay verilmedi.Lübnan'da son bir haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde 3 mudi banka baskını düzenlemişti.Lübnan'daki ekonomik krizLübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti.Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 91 bin lira seviyesinden işlem görüyor.
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lübnan, ekonomik kriz, banka, mevduat
lübnan, ekonomik kriz, banka, mevduat

Lübnan'da mevduat hesabı dondurulan iki mudi bankayı bastı

13:58 20.07.2023
© Sputnik / Zahraa Al AmirLübnan - banka
Lübnan - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Zahraa Al Amir
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Lübnan'da devlet tarafından mevduat hesabı dondurulan iki mudi, başkent Beyrut'ta bankaya baskın düzenleyip hesaplarındaki yaklaşık 30 bin doları çekti.
Mudilerin Haykırışı Derneği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Salim Hatum ve Eşraf Salha adlı 2 mudi Beyrut'un Sin el-Fil bölgesindeki özel bir bankanın şubesini bastı.
Açıklamada, Hatum ve Salha'nın sırasıyla bankadaki hesabından 5 bin 400 dolar ve 23 bin 200 dolar çektikleri kaydedildi.
Söz konusu kişilerin bankaya nasıl baskın düzenlediğine dair ise detay verilmedi.
Lübnan'da son bir haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde 3 mudi banka baskını düzenlemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.
Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.
Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 91 bin lira seviyesinden işlem görüyor.
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