Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var
14:41 20.07.2023 (güncellendi: 14:51 20.07.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSKylie Jenner
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
‘Kylie Cosmetics’ adlı bir kozmetik firmasının sahibi olan ABD’li milyarder ve reality show yıldızı Kylie Jenner ‘öncesi- sonrası’ konulu haberlerde fotoğraflarının ilk sıralarda yer almasına sebep olan dış görünüşüyle ilgili açıklamalar yaptı.
Kendisi gibi ünlü TV yüzleri olan Kardashian/ Jenner kızkardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, çevrimiçi dizi- film izleme platformu Hulu’da yayınlanan reality show programı ‘The Kardashians’ın son bölümünde yüzü için hiç bıçak altına yatmadığını, sadece dolgu yaptırdığını söyledi.
Kylie Jenner says she did not get surgery to change her face:— Pop Crave (@PopCrave) July 20, 2023
“One of the biggest misconceptions about me is that I was like this insecure child, and I got so much surgery to change my whole face, which is false. I’ve only gotten fillers.” pic.twitter.com/969lplUsqa
25 yaşındaki Jenner, “Bazı zamanlar özgüvensiz olmak normal bir şey ama ortamdaki en kendine güvenen çocuk olduğumu hatırlarım. Kendimi hep sevdim, hâlâ seviyorum. Benimle ilgili yanlış anlaşılan en büyük şeylerden biri çocukken özgüvensiz olduğum, bu sebeple de yüzümü tamamen değiştirmek için bir dolu estetik yaptırdığım. Doğru değil bu. Yüzümde sadece dolgu var” itirafında bulundu.
Kylie Jenner's changing face: As reality star again denies surgery and insists she's 'only had fillers', a look back at her dramatic transformation over the years https://t.co/C5DbPRQE5B— Novelas Updates (@novelasupdates) July 20, 2023