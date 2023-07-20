https://sputniknews.com.tr/20230720/kylie-jenner-yuzumde-sadece-dolgu-var-1073761523.html

Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var

Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var

‘Kylie Cosmetics’ adlı bir kozmetik firmasının sahibi olan ABD’li milyarder ve reality show yıldızı Kylie Jenner ‘öncesi- sonrası’ konulu haberlerde... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T14:41+0300

2023-07-20T14:41+0300

2023-07-20T14:51+0300

kylie jenner

yaşam

estetik

dolgu

kim kardashian

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Kendisi gibi ünlü TV yüzleri olan Kardashian/ Jenner kızkardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, çevrimiçi dizi- film izleme platformu Hulu’da yayınlanan reality show programı ‘The Kardashians’ın son bölümünde yüzü için hiç bıçak altına yatmadığını, sadece dolgu yaptırdığını söyledi. 25 yaşındaki Jenner, “Bazı zamanlar özgüvensiz olmak normal bir şey ama ortamdaki en kendine güvenen çocuk olduğumu hatırlarım. Kendimi hep sevdim, hâlâ seviyorum. Benimle ilgili yanlış anlaşılan en büyük şeylerden biri çocukken özgüvensiz olduğum, bu sebeple de yüzümü tamamen değiştirmek için bir dolu estetik yaptırdığım. Doğru değil bu. Yüzümde sadece dolgu var” itirafında bulundu.

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2023

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