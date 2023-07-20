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https://sputniknews.com.tr/20230720/kylie-jenner-yuzumde-sadece-dolgu-var-1073761523.html
Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var
Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var
‘Kylie Cosmetics’ adlı bir kozmetik firmasının sahibi olan ABD’li milyarder ve reality show yıldızı Kylie Jenner ‘öncesi- sonrası’ konulu haberlerde... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:41+0300
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kylie jenner
yaşam
estetik
dolgu
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Kendisi gibi ünlü TV yüzleri olan Kardashian/ Jenner kızkardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, çevrimiçi dizi- film izleme platformu Hulu’da yayınlanan reality show programı ‘The Kardashians’ın son bölümünde yüzü için hiç bıçak altına yatmadığını, sadece dolgu yaptırdığını söyledi. 25 yaşındaki Jenner, “Bazı zamanlar özgüvensiz olmak normal bir şey ama ortamdaki en kendine güvenen çocuk olduğumu hatırlarım. Kendimi hep sevdim, hâlâ seviyorum. Benimle ilgili yanlış anlaşılan en büyük şeylerden biri çocukken özgüvensiz olduğum, bu sebeple de yüzümü tamamen değiştirmek için bir dolu estetik yaptırdığım. Doğru değil bu. Yüzümde sadece dolgu var” itirafında bulundu.
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kylie jenner, the kardashians, hulu abonelik, kim kardashian, estetik cerrahi
kylie jenner, the kardashians, hulu abonelik, kim kardashian, estetik cerrahi

Kylie Jenner 'yanlış anlaşılmayı' düzeltti: Yüzümde sadece dolgu var

14:41 20.07.2023 (güncellendi: 14:51 20.07.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSKylie Jenner
Kylie Jenner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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‘Kylie Cosmetics’ adlı bir kozmetik firmasının sahibi olan ABD’li milyarder ve reality show yıldızı Kylie Jenner ‘öncesi- sonrası’ konulu haberlerde fotoğraflarının ilk sıralarda yer almasına sebep olan dış görünüşüyle ilgili açıklamalar yaptı.
Kendisi gibi ünlü TV yüzleri olan Kardashian/ Jenner kızkardeşlerin en genci olan Kylie Jenner, çevrimiçi dizi- film izleme platformu Hulu’da yayınlanan reality show programı ‘The Kardashians’ın son bölümünde yüzü için hiç bıçak altına yatmadığını, sadece dolgu yaptırdığını söyledi.
25 yaşındaki Jenner, “Bazı zamanlar özgüvensiz olmak normal bir şey ama ortamdaki en kendine güvenen çocuk olduğumu hatırlarım. Kendimi hep sevdim, hâlâ seviyorum. Benimle ilgili yanlış anlaşılan en büyük şeylerden biri çocukken özgüvensiz olduğum, bu sebeple de yüzümü tamamen değiştirmek için bir dolu estetik yaptırdığım. Doğru değil bu. Yüzümde sadece dolgu var” itirafında bulundu.
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