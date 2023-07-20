https://sputniknews.com.tr/20230720/kremlin-sozcusu-peskov-polonyanin-belarus-sinirina-asker-gondermesi-endise-verici-1073760570.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Polonya'nın Belarus sınırına asker göndermesi endişe verici
Kremlin Sözcüsü Peskov: Polonya'nın Belarus sınırına asker göndermesi endişe verici
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Belarus sınırına ilave asker göndermesinin endişe verici olduğunu söyledi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:05+0300
2023-07-20T14:05+0300
2023-07-20T14:05+0300
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki tugay askeri Belarus sınırına gönderdiklerini açıklamıştı.Günlük basın toplantısında Varşova'nın adımına tepki gösteren Peskov, bunun endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.Polonya'nın bu uygulamayla Rusya ve Belarus'a karşı son derece saldırgan bir tutum ortaya koyduğunu kaydeden Peskov, bunun Rusya ve Belarus'un dikkat seviyesini artırması için bir gerekçe teşkil ettiğinin altını çizdi.'Yeni bölgelerde yaşayan yabancılar Rusya vatandaşlığı alabilecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün katıldığı etkinlikte, Donbass'taki gelişmeleri haberleştirmek için Batılı gazetecilerden oluşan bir grup kurmak istediğini söyleyen Fransız gazeteci Kristel Naan Karin'in Rusya vatandaşlığı talep etmesi de basın toplantısında gündeme geldi.Putin'in bu konuda hem Karin'e hem de Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşayan diğer yabancılara yardım etme sözü verdiğini anımsatan Peskov, başvuruda bulunan herkesin vatandaşlık alabileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/zelenskiyin-ofisi-tahil-anlasmasi-sonrasi-gemiler-ukrayna-limanlarina-girmeyecek-1073757458.html
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, vladimir putin, donbass, belarus, asker
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, vladimir putin, donbass, belarus, asker
Kremlin Sözcüsü Peskov: Polonya'nın Belarus sınırına asker göndermesi endişe verici
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Belarus sınırına ilave asker göndermesinin endişe verici olduğunu söyledi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rus özel askeri şirketi Wagner'in üyelerinin Belarus'a konuşlanması nedeniyle iki tugay askeri Belarus sınırına gönderdiklerini açıklamıştı.
Günlük basın toplantısında Varşova'nın adımına tepki gösteren Peskov, bunun endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.
Polonya'nın bu uygulamayla Rusya ve Belarus'a karşı son derece saldırgan bir tutum ortaya koyduğunu kaydeden Peskov, bunun Rusya ve Belarus'un dikkat seviyesini artırması için bir gerekçe teşkil ettiğinin altını çizdi.
'Yeni bölgelerde yaşayan yabancılar Rusya vatandaşlığı alabilecek'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün katıldığı etkinlikte, Donbass'taki gelişmeleri haberleştirmek için Batılı gazetecilerden oluşan bir grup kurmak istediğini söyleyen Fransız gazeteci Kristel Naan Karin'in Rusya vatandaşlığı talep etmesi de basın toplantısında gündeme geldi.
Putin'in bu konuda hem Karin'e hem de Rusya'nın yeni bölgelerinde yaşayan diğer yabancılara yardım etme sözü verdiğini anımsatan Peskov, başvuruda bulunan herkesin vatandaşlık alabileceğini kaydetti.