https://sputniknews.com.tr/20230720/kirim-baskani-aksenov-iha-saldirisinda-bir-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-1073772244.html
Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Aksenov insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T18:01+0300
2023-07-20T18:01+0300
2023-07-20T18:01+0300
sergey aksenov
ukrayna krizi
kırım
insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun öldüğünü belirtti.Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Kırım’ın kuzeybatısındaki yerleşimlerden birinde, düşman İHA saldırısı sonucu, dört idari binada hasar meydana geldi. Maalesef can kaybı oldu, bir kız çocuğu hayatını kaybetti” diye yazdı.Kırım Hükümeti’nden yapılan açıklamada, saldırının gece saatlerinde sabaha doğru Razdolnoye kasabasında düzenlendiği ifade edilirken kız çocuğunun sokakta bulunduğu ve şarapnel yarası aldığı belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey aksenov, kırım, insansız hava aracı (iha), saldırı
sergey aksenov, kırım, insansız hava aracı (iha), saldırı
Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti
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Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Aksenov insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun öldüğünü belirtti.
Aksyonov, Telegram
paylaşımında, “Kırım’ın kuzeybatısındaki yerleşimlerden birinde, düşman İHA saldırısı sonucu, dört idari binada hasar meydana geldi. Maalesef can kaybı oldu, bir kız çocuğu hayatını kaybetti
” diye yazdı.
Kırım Hükümeti’nden yapılan açıklamada, saldırının gece saatlerinde sabaha doğru Razdolnoye kasabasında düzenlendiği ifade edilirken kız çocuğunun sokakta bulunduğu ve şarapnel yarası aldığı belirtildi.