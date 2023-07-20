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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/kirim-baskani-aksenov-iha-saldirisinda-bir-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-1073772244.html
Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Aksenov insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T18:01+0300
2023-07-20T18:01+0300
sergey aksenov
ukrayna krizi
kırım
insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun öldüğünü belirtti.Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Kırım’ın kuzeybatısındaki yerleşimlerden birinde, düşman İHA saldırısı sonucu, dört idari binada hasar meydana geldi. Maalesef can kaybı oldu, bir kız çocuğu hayatını kaybetti” diye yazdı.Kırım Hükümeti’nden yapılan açıklamada, saldırının gece saatlerinde sabaha doğru Razdolnoye kasabasında düzenlendiği ifade edilirken kız çocuğunun sokakta bulunduğu ve şarapnel yarası aldığı belirtildi.
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sergey aksenov, kırım, insansız hava aracı (iha), saldırı
sergey aksenov, kırım, insansız hava aracı (iha), saldırı

Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti

18:01 20.07.2023
© FotoğrafKırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf
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Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Aksenov insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun öldüğünü belirtti.
Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Kırım’ın kuzeybatısındaki yerleşimlerden birinde, düşman İHA saldırısı sonucu, dört idari binada hasar meydana geldi. Maalesef can kaybı oldu, bir kız çocuğu hayatını kaybetti” diye yazdı.
Kırım Hükümeti’nden yapılan açıklamada, saldırının gece saatlerinde sabaha doğru Razdolnoye kasabasında düzenlendiği ifade edilirken kız çocuğunun sokakta bulunduğu ve şarapnel yarası aldığı belirtildi.
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