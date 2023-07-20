https://sputniknews.com.tr/20230720/kirim-baskani-aksenov-iha-saldirisinda-bir-kiz-cocugu-hayatini-kaybetti-1073772244.html

Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Kırım Başkanı Aksenov: İHA saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Aksenov insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T18:01+0300

2023-07-20T18:01+0300

2023-07-20T18:01+0300

sergey aksenov

ukrayna krizi

kırım

insansız hava aracı (iha)

saldırı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, yarımadanın kuzeybatısında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir kız çocuğunun öldüğünü belirtti.Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Kırım’ın kuzeybatısındaki yerleşimlerden birinde, düşman İHA saldırısı sonucu, dört idari binada hasar meydana geldi. Maalesef can kaybı oldu, bir kız çocuğu hayatını kaybetti” diye yazdı.Kırım Hükümeti’nden yapılan açıklamada, saldırının gece saatlerinde sabaha doğru Razdolnoye kasabasında düzenlendiği ifade edilirken kız çocuğunun sokakta bulunduğu ve şarapnel yarası aldığı belirtildi.

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sergey aksenov, kırım, insansız hava aracı (iha), saldırı