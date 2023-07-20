https://sputniknews.com.tr/20230720/kahovka-baraji-diye-bir-sey-kalmadi-1073779789.html
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
Zaporojye bölgesindeki Melitopol ilçesinin eski kaymakamı Andrey Siguta, artık Kahovka Barajı diye bir şey kalmadığını belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:06+0300
2023-07-20T22:06+0300
2023-07-20T22:06+0300
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Siguta, Sputnik’e verdiği demeçte, “Kahovka Barajı artık yok. Biraz Herson Bölgesi’nde kaldı. Bizim ilçemizde, yani Kahovka Barajı’nın en önemli kısmının bulunduğu yerde, artık nerdeyse yok, küçük su birikintileri kaldı sadece” ifadelerini kullandı.Suyun, baraj yapılmadan önceki yere döndüğünü anlatan Siguta, “Dinyeper ve Konka nehirleri kendi yatağında akıyorlar ve barajın olduğu alana taşmıyorlar” diye ekledi.
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kahovka hidroelektrik santrali, rusya, ukrayna, baraj
kahovka hidroelektrik santrali, rusya, ukrayna, baraj
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
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Zaporojye bölgesindeki Melitopol ilçesinin eski kaymakamı Andrey Siguta, artık Kahovka Barajı diye bir şey kalmadığını belirtti.
Siguta, Sputnik’e verdiği demeçte, “Kahovka Barajı artık yok. Biraz Herson Bölgesi’nde kaldı. Bizim ilçemizde, yani Kahovka Barajı’nın en önemli kısmının bulunduğu yerde, artık nerdeyse yok, küçük su birikintileri kaldı sadece” ifadelerini kullandı.
Suyun, baraj yapılmadan önceki yere döndüğünü anlatan Siguta, “Dinyeper ve Konka nehirleri kendi yatağında akıyorlar ve barajın olduğu alana taşmıyorlar” diye ekledi.