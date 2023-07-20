https://sputniknews.com.tr/20230720/kahovka-baraji-diye-bir-sey-kalmadi-1073770947.html
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
Zaporojye Bölgesi Melitopol ilçesinin eski kaymakamı Andrey Siguta, artık Kahovka Barajı diye bir şey kalmadığını belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T17:04+0300
2023-07-20T17:04+0300
2023-07-20T17:04+0300
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Siguta, Sputnik’e açıklamasında, “Kahovka Barajı artık yok. Biraz Herson Bölgesi’nde kaldı. Bizim ilçemizde, yani Kahovka Barajı’nın en önemli kısmının bulunduğu yerde, artık nerdeyse yok, küçük su birikintileri kaldı sadece” ifadesini kullandı.Suyun, baraj yapılmadan önceki yere döndüğünü anlatan Siguta, “Dinyeper ve Konka nehirleri kendi yatağında akıyorlar ve barajın olduğu alana taşmıyorlar” diye ekledi.
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novaya kahovka , melitopol, baraj
‘Kahovka Barajı diye bir şey kalmadı’
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Zaporojye Bölgesi Melitopol ilçesinin eski kaymakamı Andrey Siguta, artık Kahovka Barajı diye bir şey kalmadığını belirtti.
Siguta, Sputnik’e açıklamasında, “Kahovka Barajı artık yok. Biraz Herson Bölgesi’nde kaldı. Bizim ilçemizde, yani Kahovka Barajı’nın en önemli kısmının bulunduğu yerde, artık nerdeyse yok, küçük su birikintileri kaldı sadece” ifadesini kullandı.
Suyun, baraj yapılmadan önceki yere döndüğünü anlatan Siguta, “Dinyeper ve Konka nehirleri kendi yatağında akıyorlar ve barajın olduğu alana taşmıyorlar” diye ekledi.