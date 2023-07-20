https://sputniknews.com.tr/20230720/johannesburgda-patlama-1-olu-1073766065.html
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:49+0300
2023-07-20T15:49+0300
2023-07-20T15:49+0300
dünya
patlama
yarık
doğalgaz
video
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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Yolda oluşan yarıklar soncu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi.
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Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
2023-07-20T15:49+0300
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PT0M32S
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patlama, yarık, doğalgaz, video, видео
patlama, yarık, doğalgaz, video, видео
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
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Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34 araçta da hasar meydana geldi.
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Yolda oluşan yarıklar soncu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi.