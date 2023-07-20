Johannesburg’da patlama: 1 ölü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230720/johannesburgda-patlama-1-olu-1073766065.html
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:49+0300
2023-07-20T15:49+0300
dünya
patlama
yarık
doğalgaz
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073766359_0:92:1902:1162_1920x0_80_0_0_ba2c94a0d3d21d5b4cac1bd18d7963f1.png
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Yolda oluşan yarıklar soncu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
Johannesburg’da patlama: 1 ölü
2023-07-20T15:49+0300
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073766359_117:0:1786:1252_1920x0_80_0_0_564f6367babc0550c048f71536a398de.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
patlama, yarık, doğalgaz, video, видео
patlama, yarık, doğalgaz, video, видео

Johannesburg’da patlama: 1 ölü

15:49 20.07.2023
Abone olTelegram
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34 araçta da hasar meydana geldi.
Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Yolda oluşan yarıklar soncu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала